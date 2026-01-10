Telesur: Periodismo Militante Frente a la Agresión Imperialista en Venezuela

A medida que las tensiones políticas aumentan en Venezuela, Telesur se posiciona como un pilar esencial en la narrativa del gobierno chavista, defendiendo su postura contra lo que consideran una agresión imperialista.

La Batalla Cultural desde Telesur

El canal Telesur, bajo el control del gobierno venezolano, ha tomado un rol activo en lo que denomina la «batalla cultural». Con un periodismo claramente alineado con la ideología chavista, promueve la «movilización popular» en apoyo a figuras del gobierno como Delcy Rodríguez, a quien presenta como una «presidenta delegada».

Movilización Popular en Caracas

Recientemente, la periodista Andrea Romero reportó desde Caracas, donde cubrió protestas de movimientos sociales que claman por la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, actualmente detenidos en Estados Unidos. La cobertura incluyó entrevistas con miembros del Movimiento Revolucionario Tupamaro, quienes exigieron acciones contra lo que ellos describen como un «imperio sionista».

Informes de Propaganda

El programa «Telesur Noticias», presentado por Aarón Romero, emitió un informe sobre los “movimientos sociales” que cuestionan la supuesta agresión estadounidense. El programa no incluyó voces opositoras, reafirmando su postura unidimensional bajo la ideología chavista. En un acto emotivo, se rindió homenaje a quienes consideran «mártires de la patria», a la vez que se condenaba la intervención militar contra Venezuela.

Libertad de Presos Políticos: Un Gesto de Paz?

En la edición matutina, se destacó la liberación de varios presos políticos, presentados como un intento del gobierno por fomentar la paz nacional. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que estas acciones buscan promover la “unidad nacional”. Sin embargo, críticos señalan que estos gestos son simples estrategias propagandísticas.

Solidaridad Internacional

Telesur también ha resaltado el apoyo internacional de países como Rusia, China e Irán, que han condenado la intervención estadounidense. El canal transmitió mensajes de líderes extranjeros que respaldan la soberanía venezolana, pero no abordó las preocupaciones sobre la represión contra la libertad de prensa en el país.

El Control de la Información en Venezuela

Expertos como Roberto Iglesias destacan que Telesur fue concebido como un medio de propaganda internacional. Dentro de Venezuela, todas las emisoras de radio y televisión se alinean estrictamente con la ideología chavista, dejando poco espacio para voces críticas. La narrativa está repleta de discursos oficiales y exaltaciones patriotistas.

La Influencia de Telesur en el Escenario Político

Bajo el gobierno de Javier Milei, Telesur fue retirado de la plataforma estatal de televisión, un movimiento que coincide con una política de alineamiento con Estados Unidos. Anteriormente, la gestión de Alberto Fernández había reinstalado el canal, pero el gobierno de Milei ha reafirmado su posición en contra de la presencia de Telesur en el país.

El Futuro de Telesur

A pesar de haber sido retirado de los espacios estatales, Telesur continúa disponible a través de otros operadores de televisión paga. El futuro del canal, bajo creciente escrutinio, seguirá siendo un tema candente en la discusión sobre la libertad de prensa y la manipulación del discurso en la región.