Tensiones entre Milei y Llaryora: Oficialismo en Alerta en el Congreso

A medida que se aproxima el recambio parlamentario de diciembre, el oficialismo experimenta un notable cambio de rumbo, respaldado por un grupo de gobernadores, incluida una facción del peronismo del norte. Sin embargo, la relación con los legisladores cordobeses, leales a Martín Llaryora y Juan Schiaretti, promete ser una fuente de conflicto.

Desafíos para el Oficialismo en el Senado

La senadora Alejandra Vigo y el bloque de seis diputados de Córdoba han tomado una posición firme, eludiendo el apoyo al Presupuesto 2026 y oponiéndose al decreto que modifica la Ley de Inteligencia, lo que genera inquietud en las filas del oficialismo. “No votamos cualquier cosa”, enfatizan desde el entorno de Llaryora, dejando claro su espíritu colaborativo, pero firme, en cuanto a qué leyes respaldarán.

Tensiones por Deudas Provinciales

Córdoba sigue reclamando al Gobierno una deudas de 690 mil millones de pesos por jubilaciones no transferidas, un tema que, según los analistas, alimenta las tensiones entre el gobierno provincial y nacional. Durante la reciente discusión en el Senado, Vigo criticó duramente al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por no reconocer la magnitud de la deuda, lo que ha intensificado las fricciones entre ambas administraciones.

El Oficialismo Responde a las Críticas

Desde el oficialismo, se ha sugerido que los reclamos de Córdoba son una estrategia para desviar la atención de la gestión de Llaryora. Un referente libertario ha mencionado: “Usará el déficit en la caja de jubilaciones para victimizarse”. Esta dinámica revela un clima de incertidumbre en el Congreso y un cambio en la percepción del cordobesismo, que podría estar atravesando sus últimos años de hegemonía.

Las Dinámicas Internas de Córdoba

Los ruidos entre Córdoba y el Gobierno también podrían reflejar tensiones internas entre Llaryora y Schiaretti. Algunos cuestionan la consistencia del discurso del gobernador, especialmente tras sus críticas a Javier Milei, que resultaron en un castigo electoral.

Mirando al Futuro: Elecciones 2027

El jefe de bloque de Diputados, Gabriel Bornoroni, junto con otros referentes políticos, se prepara para una contienda que podría marcar el fin del predominio del cordobesismo. Con las elecciones programadas para el primer cuatrimestre de 2027, se anticipa que este será un año clave para definir las estrategias electorales tanto a nivel provincial como nacional.

La Puja por la Tercera Fuerza

El oficialismo ha mostrado poco interés en priorizar el vínculo con Provincias Unidas durante la reciente lucha por la vicepresidencia tercera de Diputados. A pesar de las demandas de los cordobeses, el oficialismo optó por apoyar al PRO, dejando un vacío en un cargo que, aunque simbólico, tiene repercusiones en el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara.

Un Futuro Pletórico de Incertidumbre

A medida que se desarrollan los acontecimientos, algunos sectores en el kirchnerismo contemplan a los cordobeses como aliados potenciales para avanzar en temas que podrían incomodar al Gobierno. Sin embargo, la falta de claridad en la postura de Llaryora y las dinámicas previas podrían complicar cualquier colaboración futura.