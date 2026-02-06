Tipo de Cambio del Euro y Euro Blue: Cotización del 6 de febrero de 2026

El Euro Blue de Hoy: ¿A Qué Precio Se Cotiza el 6 de Febrero?

El euro blue se mantiene en alza, alcanzando los $1.711,75 para compra y $1.735,75 para venta en la jornada de este viernes. ¿Quieres saber más sobre su relación con el euro oficial? Te lo contamos a continuación.

Euro Oficial: Precios del 6 de Febrero

Hoy, el euro oficial se sitúa en $1.650,00 para la compra y $1.750,00 para la venta, según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA).

El mercado respondió ante las intervenciones recientes.

La moneda europea no solo es crucial para el comercio, sino que también se utiliza en 19 de los 27 países de la Unión Europea, lo que la convierte en la segunda divisa más usada a nivel global, solo por detrás del dólar.

Euro Tarjeta: ¿Cómo Se Mueve Hoy?

El euro tarjeta, que se utiliza para gastos en el exterior, opera actualmente a $2.296,70 para compra y $1.671,07 para venta.

Datos económicos recientes destacan un déficit del 1% del PBI en 2025.

Precios del euro blue el 6 de febrero

Precios del Euro en Diferentes Bancos Argentinos

Para este viernes 6 de febrero, la cotización del euro en varios bancos es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.650,00 (compra) / $1.750,00 (venta)

Banco Nación: $1.650,00 (compra) / $1.750,00 (venta)

Banco BBVA: $1.710,00 (compra) / $1.770,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.667,51 (compra) / $1.760,88 (venta)

Banco Supervielle: $1.675,00 (compra) / $1.773,00 (venta)

El análisis del programa económico local refleja cierta confusión en el mercado.

Precio del Dólar Blue Hoy, 6 de Febrero

En cuanto al dólar blue, hoy se establece en $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta en el mercado informal.

El dólar blue representa la cotización en el mercado paralelo, donde sus valores suelen superar los del mercado oficial.