Todo lo que necesitas saber sobre los shows del 13 al 15 de febrero: horarios, accesos y setlist

El fenómeno puertorriqueño Bad Bunny aterriza en Buenos Aires este 13, 14 y 15 de febrero, después de haber obtenido el Grammy al Álbum del Año y deslumbrar en el Super Bowl. Prepárate para una experiencia musical sin precedentes en el emblemático Estadio River Plate.

Un Hito Histórico en el Mundo de la Música

Semanas atrás, Benito Antonio Martínez Ocasio logró un hecho sin precedentes al convertirse en el primer artista en recibir el Grammy al Álbum del Año con un disco completamente en español. Esta hazaña fue seguida por su electrizante actuación en el Super Bowl, donde presentó un show exclusivo en español. Ahora, regresa a Buenos Aires tras su exitoso paso en 2022, cuando agotó sus presentaciones en el estadio Vélez, consolidando un vínculo único con su público argentino.

Entradas: ¿Qué Hay Disponibles?

Aún puedes conseguir entradas para el concert del viernes 13 de febrero en River, aunque las fechas del sábado 14 y domingo 15 ya están completamente vendidas. Las entradas están disponibles exclusivamente en allaccess.com.ar. Se recomienda cautela al adquirir boletos fuera de este sitio para evitar posibles estafas.

Precios de Entradas por Sector

Los precios varían según la ubicación en el recinto. Asegúrate de verificar los sectores antes de realizar tu compra.

Cómo Llegar al Estadio Monumental

Planifica tu llegada al Estadio River Plate utilizando diferentes medios de transporte: tren, colectivo y subte. Para quienes tienen movilidad reducida, habrá acceso especial a la Platea Belgrano Baja, con espacios y baños adaptados. El ingreso será por Av. Libertador y Udaondo (Puente Labruna), donde el personal estará disponible para orientar a los asistentes. Se requerirá la presentación del Certificado Único de Discapacidad para acceder a estas facilidades.

Un Repertorio que Marcará la Noche

Los shows de Bad Bunny en Argentina prometen un repaso por sus temas más emblemáticos, así como por las canciones de su álbum Debí Tirar Más Fotos, con el que logró la aclamación en los Grammys. No faltarán las esperadas colaboraciones con artistas como Jhayco, J Balvin, Ozuna y Karol G, lo que garantiza un espectáculo lleno de sorpresas y energía.