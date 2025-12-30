Todo sobre las olas de calor: ¿cuándo son más peligrosas?

Los meteorólogos advierten sobre una intensa ola de calor que se extenderá por tres días, instando a la población a tomar precauciones ante las altas temperaturas que se sentirán en todo el país.

Los expertos en meteorología, Marcelo Madelón y Esteban Zúccaro, han alertado sobre un clima severo que comenzará a impactar a Argentina a partir de este lunes. Según los especialistas, para que se produzcan estas condiciones extremas es necesario que las temperaturas mínimas se sitúen en 22°C y las máximas alcancen los 32°C.

Consejos para Enfrentar la Ola de Calor

Además de los pronósticos sobre el clima, los meteorólogos aconsejan a los ciudadanos evitar la exposición al sol entre las 11 y las 15 horas, momentos en los que la radiación solar es más intensa. Zúccaro aconseja también el consumo de al menos dos litros de agua, incluso cuando no se sienta sed, lo que equivale a alrededor de ocho vasos diarios.

Regiones Más Afectadas

Los expertos identifican La Pampa como la zona más crítica en este fenómeno meteorológico, destacando que esta área se convertirá en el polo de calor del país. A medida que avancen las horas, Madelón también mencionó que la temperatura seguirá en aumento, afectando principalmente a Buenos Aires y sus alrededores.

Mientras tanto, el norte del país ha tenido un alivio temporal gracias a las lluvias recientes, pero la situación es diferente en el litoral, donde se pronostican días de intenso calor sin la expectativa de lluvias.

Actividades al Aire Libre y Ejercicio

A pesar de las altas temperaturas, muchas personas optan por continuar con su rutina diaria, incluyendo el ejercicio. Zúccaro sugiere que la mejor hora para hacer deporte en días calurosos es entre las 6 y las 10 de la mañana, recordando que el riesgo de insolación es más alto alrededor del mediodía.

Para disminuir los riesgos de estas condiciones climáticas, Madelón recomienda usar ropa ligera y de colores claros, además de continuar insistiendo en la hidratación.

¿Cuándo Llegará el Alivio?

Según las proyecciones de los meteorólogos, el alivio no llegará hasta principios de 2026, con una promesa de temperaturas más frescas para el jueves por la mañana, cuando se anticipa que una masa de aire nuevo inicie un descenso térmico considerable.

Con base en las declaraciones de Zúccaro, se espera que la temperatura mínima durante la madrugada del 1° de enero sea de 19°C, lo que representaría una caída drástica de 20 grados en comparación con el día anterior.

Para explicar esta repentina disminución en las temperaturas, Madelón señaló que será gracias a un viento que llegará desde el sur, y se anticipa que el 2 de enero podrían presentarse algunas lluvias, aunque sin tormentas.