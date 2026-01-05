Todo sobre los dividendos: ¿Qué son, cómo se cobran y la fecha Ex-Dividendo?

Convierte tus Inversiones en Ganancias: Lo que Debes Saber sobre el Ex-Dividendo

¿Te gustaría obtener ingresos extras de tus inversiones? Te contamos todo sobre la fecha Ex-Dividendo, un concepto esencial para cobrar dividendos de tus acciones.

05.01.2026 • 07:11hs • Inversiones

Una de las dudas más comunes entre los nuevos inversores es si todos los activos ofrecerán algún tipo de «renta» adicional. La claridad es esencial: **no todas las empresas reparten dividendos**, ya que esto depende de su política interna y resultados económicos.

¿Qué Significa la Fecha Ex-Dividendo?

La **fecha Ex-Dividendo** es crucial: representa el último día para poseer un activo y ser elegible para el pago de dividendos.

Recuerda: Si adquieres una acción en o después de esta fecha, el dividendo corresponde al propietario anterior.

Liquidación y Plazos Importantes

Para recibir el dividendo, necesitas que tus títulos se liquiden antes del plazo límite. Considera estos aspectos:

Operando en Plazo Normal (48 hs): Debes realizar la compra al menos un día hábil antes de la fecha Ex-Dividendo.

Para empresas argentinas: Si no se especifica la fecha en el comunicado, el corte se define generalmente como 48 horas hábiles antes de la fecha de pago.

Diferencia entre Acciones Locales y Cedears

Acciones locales: Muchas no distribuyen dividendos regularmente. Esta decisión se hace en asambleas y se comunica a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cedears: Las fechas son determinadas por los comunicados de las empresas en EE. UU. Para conocer estos pagos, debes consultar el portal de la CNV buscando el Banco Comafi como emisor.

¿Cómo y Cuándo se Acreditan los Dividendos?

Una vez cumplidos los requisitos, el proceso de acreditación varía según el tipo de activo:

Cedears: El tiempo de acreditación puede demorar entre 72 y 96 horas hábiles, reflejándose como saldo líquido en dólares o, en ocasiones, aumentando la cantidad de títulos en tu portafolio.

Acciones en EE. UU.: La acreditación se realiza directamente como saldo en tu cuenta exterior, siguiendo las pautas de la fecha Ex-Dividendo.

Consejo de iProUP: Para maximizar tus oportunidades, revisa regularmente los avisos de pago en el sitio de la CNV, consultando por la empresa emisora o el Banco Comafi en caso de Cedears.