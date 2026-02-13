¿Trabajar 72 horas a la semana? El fenómeno de las tecnológicas que buscan adictos al trabajo

Atravesando un panorama laboral en constante transformación, algunas empresas tecnológicas han comenzado a adoptar el modelo 996, que implica trabajar de 9 a 9, seis días a la semana. Lo que promete ser una carrera hacia la innovación, plantea preguntas sobre el equilibrio entre dedicación y bienestar.

Un Llamado a los Más Ambiciosos

El portal de contratación de Rilla, una emergente firma de inteligencia artificial en Nueva York, resalta beneficios atractivos como horarios flexibles, almuerzos gratuitos y atención médica completa. Sin embargo, no es difícil notar que hay un trasfondo: el aviso de que los candidatos deben estar dispuestos a enfrentar jornadas laborales de hasta 70 horas semanales.

La Filosofía del Éxito a Cualquier Costo

Defensores del modelo 996, como Will Gao, director de Rilla, argumentan que buscan «atletas olímpicos» que no solo buscan un empleo, sino que tienen una profunda ambición de sobresalir. En su opinión, las largas horas son un sacrificio necesario para aquellos que deseen alcanzar grandes logros.

Una Práctica Controversial

Esta cultura laboral, que comenzó a ganar popularidad en China, ha sido elogiada por destacados empresarios como Jack Ma, ex CEO de Alibaba. Sin embargo, también ha enfrentado críticas por potenciales abusos laborales y un aumento en el agotamiento de los empleados, lo que ha llevado a una presión legal en varios municipios.

Un Dilema Global

Mientras empresas en el área tecnológica apuestan por este ritmo acelerado, otros sectores ya advierten sobre los peligros de este enfoque. Deedy Das, capitalista de riesgo, señala que las largas horas de trabajo no siempre garanticen una mayor productividad y pueden, de hecho, ser contraproducentes.

Sobre la Productividad y la Salud

Las investigaciones sugieren que trabajar más de 55 horas semanales puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La desmotivación y el desgaste son consecuencias comunes en entornos laborales que exigen más de lo que un empleado puede dar.

El Alivio de la Jornada Reducida

Proyectos piloto en el Reino Unido han probado que reducir la jornada laboral sin recortes salariales disminuye el estrés y aumenta la retención de empleados, abriendo un debate sobre el verdadero valor de las horas de trabajo.

Perspectivas a Futuro

Con la inteligencia artificial en ascenso, las empresas demandan velocidad y resultados. Sin embargo, la pregunta que persiste es si este sacrificio personal realmente vale la pena. La verdadera configuración de un entorno laboral saludable podría depender de encontrar una alternativa equilibrada entre dedicación y bienestar.