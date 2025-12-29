Tragedia en México: Al menos 13 muertos y 98 heridos por descarrilamiento de tren

Una tragedia golpeó a México cuando un tren descarriló en Oaxaca, dejando al menos 13 personas fallecidas y reavivando las críticas sobre las obras públicas impulsadas por el gobierno. Este incidente podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad de los mega proyectos en el país.

Detalles del Accidente

El desagradable evento se produjo en el Tren Interoceánico, diseñado para conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del istmo de Tehuantepec. Este proyecto busca establecer una alternativa ferroviaria a la ruta del canal de Panamá, destinada a fomentar el desarrollo económico en la región sur de México.

Reacciones del Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el lunes que, además de las víctimas mortales, habían resultaron heridas 98 de las 250 personas a bordo, cinco de ellas en estado crítico. Sheinbaum anunció que se trasladaría a Oaxaca para hablar con los afectados y esclarecer las causas del accidente.

Contexto de la Obra

El Tren Interoceánico es emblemático de la administración anterior, liderada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Su intención era impulsar el crecimiento económico del sureste, una de las zonas más empobrecidas del país. Este proyecto se enmarca en una serie de iniciativas, incluyendo el Tren Maya, que busca promover el turismo y facilitar el transporte de mercancías en la península de Yucatán.

Seguridad y Vigilancia Militar

La construcción de ambos proyectos estuvo a cargo del Ejército Mexicano, que ha extendido sus responsabilidades en los últimos años. Aunque los trabajos se realizaron a una velocidad sorprendente, suscitaron inquietudes sobre la seguridad y la supervisión de las obras.

Incidentes Previos

Este descarrilamiento es el tercero que sufre el Tren Interoceánico en 2025. Anteriormente, un tren chocó con un camión en un cruce, y el Tren Maya también experimentó dos descarrilamientos no mortales.

Críticas de la Oposición

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, solicitó una suspensión en la construcción y operación de proyectos ferroviarios hasta que se complete una auditoría exhaustiva. El PRI enfatizó la necesidad de respuestas inmediatas tras esta tragedia.

Defensa del Gobierno

En respuesta a las críticas, Sheinbaum aseguró que el Tren había estado operando cumpliendo con todas las normativas de seguridad. “Siempre hemos sido responsables en la construcción y operación de estos proyectos”, afirmó.