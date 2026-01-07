Tragedia en Minneapolis: Agente de Inmigración Mata a Mujer Durante Operativo

Un trágico suceso ocurrido en Minneapolis ha desatado un intenso debate entre las autoridades locales y federales. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a una mujer, generando reacciones encontradas sobre la actuación de los cuerpos de seguridad.

El tiroteo tuvo lugar en un barrio residencial al sur de Minneapolis, cerca de zonas con alta presencia de inmigrantes y a poco más de un kilómetro del lugar donde ocurrió el asesinato de George Floyd en 2020.

Contrapuntos entre Autoridades

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el incidente como un “acto de terrorismo doméstico”, afirmando que la mujer intentó embestir a los agentes con su vehículo, lo que justificaría su respuesta armada. Sin embargo, el alcalde Jacob Frey refutó esta versión, tildando el hecho de “temerario” y señalando que los operativos migratorios solo generan caos y desconfianza en la comunidad.

“No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo es separar familias y sembrar el caos”, afirmó Frey, durante una conferencia de prensa, demandando que los agentes federales se retiren de la área.

El Tiroteo y sus Consecuencias

Este lamentable suceso marca un aumento en la tensión relacionada con los operativos migratorios del gobierno federal, que han dejado al menos cinco muertos desde 2024. La intervención del DHS en las Ciudades Gemelas había sido anunciada recientemente, lo que avivó las preocupaciones de activistas y residentes sobre un posible aumento de la agresividad en el manejo de la inmigración.

Escena del tiroteo en Minneapolis, con una cinta policial alrededor de un vehículo.

Manifestaciones en la Ciudad

En respuesta al tiroteo, una multitud de manifestantes se congregó en el lugar, exigiendo justicia y criticando la presencia de los agentes de ICE. Los manifestantes, que vociferaban consignas como “¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en una atmósfera cargada de tensión.

Preparativos de los Activistas

Organizaciones locales de defensa de los derechos de los migrantes habían estado preparando a la comunidad para un potencial incremento en los operativos de control migratorio. La Red de Defensa de Inmigrantes había organizado capacitaciones para equipar a los residentes con herramientas para monitorear la actividad de las fuerzas federales.

Mary Moran, una de las participantes, expresó: “Siento que soy una persona común, y que tengo la capacidad de hacer algo, así que necesito hacerlo”.