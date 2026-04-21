Tragedia en Río Negro: conductor fallece tras volcar su auto en canal de riego

Un Hombre Sin Vida Hallado en un Vehículo Volcado en Río Negro: La Investigación Comienza

Un triste suceso ha impactado a la comunidad de Cinco Saltos, Río Negro, donde un hombre fue encontrado sin vida dentro de su automóvil sumergido en un canal de riego.

Durante la mañana del lunes, personal de la Brigada Rural realizaba un patrullaje en la zona de La Parra cuando avistaron un auto sumergido en el agua. Ante esta situación, se activaron de inmediato los equipos de emergencia para realizar las actuaciones pertinentes.

Detalles del Hallazgo

Bajo la dirección de los bomberos voluntarios, se logró acceder al Fiat Siena, que estaba boca abajo en el canal. En su interior, se encontró el cuerpo de un hombre, quien se encontraba en el asiento del conductor con el vidrio bajo y parte de sus piernas sobresaliendo por la ventana. La escena ha dejado a la comunidad en estado de shock.

Identificación de la Víctima

Más tarde, las autoridades pudieron identificar al conductor como Fernando Javier Luquez, de 43 años, residente en Cipolletti. Aunque las investigaciones están en curso, las primeras indagaciones sugieren que el fallecido podría ser el propietario del vehículo.

Investigación en Curso

La causa ha sido asignada a la Fiscalía de turno, que trabaja arduamente para reconstruir lo sucedido. Por el momento, no se descartan ninguna línea de investigación, ya sea un accidente o la posible intervención de terceros. La comunidad espera respuestas para entender las circunstancias que rodean este trágico suceso.