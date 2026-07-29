Tragedia en San Juan: Detalles del helicóptero siniestrado y el área del accidente

El accidente aéreo conmocionó a la provincia de San Juan, dejando una estela de luto tras la caída de un helicóptero que se disponía a combatir incendios. Las operaciones de rescate y la investigación están en marcha.

Fatal Desplome en Valle Fértil

Este miércoles, un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias se precipitó en el área de Valle Fértil, San Juan. El impacto resultó letal para los siete ocupantes que viajaban a bordo. Las autoridades han desplegado un amplio operativo de búsqueda y recuperación en la zona.

Últimas Comunicaciones y Localización del Vuelo

El último contacto con la aeronave se registró a las 10:26, y desde ese momento no hubo más señales. Fue un helicóptero que sobrevolaba la región el que avistó los restos, activando de inmediato la respuesta de búsqueda.

Objetivo de la Misión

El helicóptero había despegado de la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil, donde se realizaría una capacitación relacionada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, con el fin de combatir incendios en la provincia de La Rioja. Ante la falta de comunicación, se activaron los protocolos de emergencia.

La Región del Accidente

La zona donde ocurrió el siniestro se localiza en el límite entre San Juan y La Rioja, caracterizada por un paisaje árido y montañoso, con una vegetación que incluye cardones y cactus. Es un área con potencial turístico, especialmente por el Parque Natural Provincial Ischigualasto, conocido también como el «Valle de la Luna».

Detalles del Helicóptero Bell 412

La aeronave, conocida como Bell 412, estaba registrada con el número LV-KGR y tiene un historial que se remonta a 2010. Antes de ser operada en Argentina, estuvo en Canadá y EE. UU.

Características Técnicas y Usos

Este modelo está diseñado para misiones de emergencia, incluyendo rescates y extinción de incendios, y cuenta con doble motor Pratt & Whitney, brindando potencia y estabilidad en condiciones adversas.

Identificación de las Víctimas

El accidente dejó un saldo trágico de siete muertos, incluyendo figuras destacadas como el comisario general Rubén Castro y otros miembros del servicio de bomberos y protección civil. Los cuerpos fueron localizados a 20 metros por debajo del nivel del terreno.

Reacciones y Condolencias

El gobernador Marcelo Orrego lamentó el suceso y expresó su apoyo a las familias afectadas: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos en este inmenso dolor”. Las autoridades locales están brindando asistencia a las familias en este momento crítico.