Tragedia: Tres niñas de 7 años se ahogan en cantera abandonada

En un trágico accidente sucedido este fin de semana en Apóstoles, Misiones, tres niñas de solo siete años murieron ahogadas en una cantera. La conmoción y el dolor abrumaron a la comunidad mientras se conocían los detalles de esta lamentable situación.

El suceso tuvo lugar en una cantera abandonada, que se ha transformado en una laguna profunda, no apta para el baño. Las pequeñas, que habían llegado al lugar con dos madres y un tío para refrescarse, se alejaron del grupo y, sin darse cuenta de la peligrosidad del agua, se sumergieron.

Buscando ayuda en un momento crítico

Según información de las autoridades, una de las madres se lanzó al agua en un intento desesperado por salvar a las niñas, pero tuvo que ser rescatada a su vez por la policía que acudió rápidamente al lugar. Testigos informaron que, alrededor de las 15:30, comenzaron a escuchar gritos de auxilio, momento en el que las adultas se percataron de que dos de las pequeñas estaban en serio peligro, mientras que la tercera niña desapareció en la superficie.

Rescate y tragedia confirmada

Al recibir urgentes alertas, la policía envió dos patrulleros al sitio. Los agentes se lanzaron al agua para realizar las labores de rescate, logrando primero sacar a la madre y luego a las jóvenes. Inmediatamente se establecieron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente, las pequeñas no respondieron.

Identificación de las víctimas y el impacto en la comunidad

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Nicol Olivera, Soe Alma Mía Da Silva y Ramona Beatriz Villalba, todas de siete años. Dos de ellas eran primas y la tercera era amiga cercana. La noticia de sus decesos ha causado un profundo dolor en el barrio La Cantera, donde residían.

Acciones legales y comunidad afectada

Una vez que se determinó las causas de muerte como asfixia por inmersión, el juez de Instrucción Miguel Faría autorizó la entrega de los cuerpos a los familiares, quienes enfrentan ahora una desgarradora pérdida. La investigación continúa, y se ha reportado que el predio estaba lleno de personas al momento del accidente, muchas de las cuales se alejaron rápidamente tras la tragedia.