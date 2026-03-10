Trágico Accidente: Dos Muertos en Choque entre Colectivo Penitenciario y Camioneta

Tragedia en la Autopista Rosario-Santa Fe: Dos fallecidos tras violento choque

Un devastador accidente en la Autopista Rosario-Santa Fe dejó como saldo la muerte de dos personas este martes, provocando una conmoción en la región. La colisión involucró a una camioneta Fiat Toro y un micro que transportaba personal penitenciario.

El siniestro ocurrió alrededor del mediodía y tuvo un desenlace trágico, ya que las dos personas que viajaban en la camioneta perdieron la vida en el acto. Además, varios agentes penitenciarios que se encontraban en el micro sufrieron diversas lesiones, lo que activó un amplio despliegue de emergencia, incluyendo el envío de un helicóptero para brindar asistencia médica.

Detalles del Accidente y Consecuencias

La camioneta quedó completamente destrozada, con una apariencia impactante, literalmente partida a la mitad. El micro, perteneciente a la empresa Laguna Paiva, se salió de la carretera y terminó recostado sobre la banquina, a la altura del kilómetro 45, entre las localidades de Oliveros y Maciel.

Investigación en Curso

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas que llevaron a este trágico choque. Hasta el momento, tanto la calzada en la que ocurrió el accidente como la opuesta se encuentran obstruidas, lo que ha generado importantes demoras en el tránsito en la zona.

Reacciones ante la Tragedia