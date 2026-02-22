Trump advierte a Netflix: “Habrá consecuencias” si no retira a destacado demócrata de su junta

Título: Trump Amenaza a Netflix: Tensión en la Guerra Corporativa por Warner Bros

Bajada: El expresidente de EE.UU., Donald Trump, solicita a Netflix la eliminación de Susan Rice de su junta directiva o enfrentará “consecuencias”, en medio de una feroz disputa corporativa por Warner Bros Discovery.

En un desenlace inesperado, Donald Trump ha instado a Netflix a desvincular a Susan Rice de su junta directiva, arrojando críticas mordaces hacia su trayectoria. Este anuncio se produce en un contexto de intensas negociaciones entre Netflix y Paramount para hacerse con Warner Bros Discovery.

Comentarios Controversiales de Trump

Utilizando su plataforma Truth Social, Trump calificó a Rice, quien ha ocupado cargos destacados como asesora de seguridad nacional y embajadora ante la ONU, de “hack política” sin “talento ni habilidades”. Sus comentarios marcan un nuevo capítulo en la batalla por el control de Warner Bros, a solo unas semanas de haber prometido mantenerse al margen.

El Contexto del Conflicto Corporativo

En una reciente entrevista, Trump había declarado que el Departamento de Justicia se encargaría de revisar la adquisición de Warner Bros, sugiriendo que sería un proceso neutral. Sin embargo, el giro en su postura ha desencadenado especulaciones sobre sus verdaderas intenciones en el conflicto entre las plataformas de streaming.

¿Cuál es el futuro de Susan Rice en Netflix?

Rice sirvió en el consejo de administración de Netflix desde 2018 hasta 2020 y volvió a integrarse en 2023. En una reciente aparición en un podcast, destacó que las organizaciones que hayan respaldado a Trump pueden enfrentar consecuencias si los demócratas retoman el control.

Respuestas de la Comunidad Política y Medios

Trump compartió en redes sociales un mensaje de la activista Laura Loomer, quien acusó a Rice y a Netflix de ser “antiamericanos” y de amenazar a quienes ejercen su derecho al voto. Las tensiones están aumentando a medida que Paramount y Netflix se preparan para presentar sus últimas ofertas para Warner Bros, con Paramount respaldado por el multimillonario Larry Ellison.

Implicaciones del Acuerdo Netflix-Warner Bros

El acuerdo de Netflix podría proporcionar al gigante del streaming un acceso sin precedentes a la vasta biblioteca de Warner Bros, incluyendo títulos icónicos como Harry Potter y Superman, además de plataformas como HBO. Sin embargo, esta fusión ha generado preocupaciones en el ámbito político y entre profesionales del entretenimiento sobre el poder que concentraría en el mercado.

Netflix no ha emitido comentarios al respecto, pero la presión y la controversia están lejos de desaparecer.