Trump amplía el alto el fuego con Irán indefinidamente por solicitud de Pakistán para facilitar diálogos diplomáticos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha decidido extender indefinidamente el alto al fuego con Irán, buscando así más oportunidades para la diplomacia, mientras las conversaciones de paz se mantienen en suspenso.

En un anuncio a través de su plataforma Truth Social, Trump comunicó la decisión a un día de que expirara la tregua actual. La extensión se realizó a petición del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del mariscal de campo Asim Munir.

La Razón Detrás de la Extensión

Trump indicó que la fractura dentro del Gobierno iraní fue un factor clave. “A petición de Pakistán, hemos decidido postergar cualquier ataque hasta que Irán presente una propuesta unificada», explicó el mandatario norteamericano.

Reacciones Positivas de Pakistán

Sharif agradeció a Trump su “generosa aceptación” de la solicitud, enfatizando que esta extensión permite continuar con los esfuerzos diplomáticos en curso.

Interrupciones en las Conversaciones de Paz

A pesar de la intención de Pakistán de organizar una segunda ronda de negociaciones, el viaje del vicepresidente JD Vance a Islamabad fue postergado debido a la negativa de Irán a retomar el diálogo.

Respuestas Desde Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, comentó que aún no hay una decisión final sobre la continuación de las conversaciones, citando «acciones inaceptables» por parte de EE.UU., en referencia al bloqueo que afecta los puertos iraníes.

Bloqueo y Consecuencias Económicas

Trump también confirmó que se mantendrá el bloqueo a Irán, establecido tras el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz. “He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo”, afirmó en su publicación.

Pérdidas Iráníes y Aumento en Precios del Petróleo

El presidente estadounidense reiteró que Irán enfrenta una pérdida diaria de aproximadamente 500 millones de dólares debido al bloqueo, lo que ha generado inestabilidad en los mercados globales. Los precios del petróleo Brent, por su parte, experimentaron un aumento considerable, alcanzando casi $99 el barril.

Frustraciones y Futuro Incierto

La incertidumbre sobre el conflicto y los esfuerzos de paz, junto con el cierre continuo del Estrecho de Ormuz, han alterado el panorama económico global. Mientras tanto, Irán ha insistido en que está abierto a todos, excepto a EE.UU., Israel y sus aliados.