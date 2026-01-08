Trump arremete contra venezolanos: «Son las personas más feas que he conocido»

El nuevo presidente de EE. UU. no escatima en controversias. En sus últimos comentarios, descalificó a los venezolanos que protestaban contra la intervención militar en su país, sumando una nueva polémica a su carrera política.

En una reciente declaración, Donald Trump arremetió contra manifestantes venezolanos que expresaban su descontento por la intervención militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro. «Son los más feos que he visto en la vida», fueron sus palabras sobre los participantes de una movilización en Nueva York.

Contexto de la crispación

Los comentarios de Trump surgieron en medio del bombardeo a Caracas y la caída del régimen chavista. Mientras muchos celebraban la situación en varios lugares del mundo, incluida la diáspora venezolana, un grupo de venezolanos en Estados Unidos protestó contra lo que consideraron una agresión imperialista. De hecho, Trump insinuó: «Venezuela, todo el mundo manifestándose contento, salvo en Nueva York. ¿Pero de dónde ha salido esta gente?».

Acusaciones de mercenarismo

El ex mandatario no se detuvo ahí y sugirió que los manifestantes estaban contratados: «Estaban todos pagados, no sabían ni de qué hablaban». Estas declaraciones, que rápidamente se hicieron virales, dan cuenta de la manera en que Trump aborda a quienes critican su política exterior, especialmente en lo que respecta a América Latina.

Protestas alrededor del mundo

Las manifestaciones en apoyo al gobierno venezolano derrocado se replicaron en diversas ciudades, aunque su número fue notablemente inferior a las festividades por el fin del chavismo. En Argentina, por ejemplo, la comunidad venezolana se congregó en el Obelisco para celebrar, sin indicios de protestas significativas en apoyo a Maduro.

Expectativas para su gestión

Las declaraciones de Trump, que salieron a la luz a comienzos de enero de 2026, adelantan un enfoque contundente en su política internacional hacia América Latina durante su mandato.