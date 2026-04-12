Trump: EE. UU. Bloqueará el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica su postura contra Irán al declarar que la Armada norteamericana comenzará a bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores de petróleo del mundo, tras el fracaso de las negociaciones de paz en Islamabad.

El presidente Trump ha dado la orden de que la Armada estadounidense comience a interrumpir el paso de buques en el estrecho de Ormuz. Esta decisión busca aumentar la presión sobre el régimen iraní y complicar aún más la ya frágil tregua en Medio Oriente.

Las Declaraciones de Trump

“Con efecto inmediato, todos los barcos que intenten entrar o salir de Ormuz serán bloqueados”, anunció Trump en su cuenta de Truth Social. El mandatario insiste en que se llegarán a acuerdos más adelante, pero hasta que Irán no se permita el libre tránsito, se tomarán medidas drásticas.

Advertencias y Consecuencias

Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán: “Cualquier ataque desde su parte hacia nosotros, o hacia embarcaciones pacíficas, será respondido de manera contundente”. El estrecho, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, se convierte en un eje crítico del conflicto.

Reacción Iraní

En respuesta a esta decisión, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que toda acción hostil podría sumergir a Estados Unidos en un “vórtice mortal”. La tensión se eleva aún más ante la afirmación de que Irán ha colocado minas en la zona, lo que según Trump justifica la intervención militar.

Negociaciones Fallidas

El anuncio ocurre tras 21 horas de diálogos entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, que culminaron sin acuerdo. “Las conversaciones no están muertas, pero sí estancadas”, afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien organizó las negociaciones.

La Estrategia de Trump

Trump afirmó que está preparado para tomar medidas adicionales contra Irán, incluso ataques a su infraestructura crítica. “Lo único que queda es su suministro de agua. Atacar eso sería devastador”, declaró el presidente, señalando que podría dejar fuera de servicio instalaciones esenciales durante años.

Preocupaciones sobre el Programa Nuclear

Frente a la presión internacional, Trump mantiene su posición firme respecto al programa nuclear de Irán. “Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”, indicó, enfatizando que no se permitirán concesiones en este sentido.

Impacto Económico y Futuro de las Negociaciones

Mientras se intensifican los conflictos, Trump reconoció que la prolongación de la guerra ha afectado negativamente la economía estadounidense. Los precios del petróleo, en alza debido al conflicto, podrían seguir altos hasta las elecciones de medio término, según el mandatario.

La tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando, dejando en el aire las posibilidades de un acuerdo y generando preocupación por las repercusiones en la región y el mercado global de petróleo.