El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció sobre la reciente captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, dejando entrever su firme intención de actuar con fuerza en la región.

Detalles de la Operación Militar

En una conferencia de prensa, Trump anunció: “Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesario”. Elogió la misión que culminó con la detención de Maduro, señalando que fue “una operación extraordinaria” que se asemejó a anteriores acciones militares efectuadas por Estados Unidos.

Ejecutada en la Oscuridad

El mandatario describió cómo tuvo lugar el operativo en el corazón de Caracas, destacando que “estaba oscuro” y que las luces de la ciudad se apagaron como parte de las estrategias empleadas. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados, según Trump, quien subrayó que ambos enfrentarán la justicia en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

Los Impactos Geopolíticos

Durante la conferencia, Trump reafirmó que Estados Unidos supervisará la situación en Venezuela hasta que se concrete una transición política. “Queremos la paz y la libertad para la gente de Venezuela. Nunca más sufrirán”, aseveró, antes de enfatizar la “evidencia aplastante” de los crímenes de Maduro.

Una Aviso a los Líderes Venezolanos

El presidente se dirigió a otros líderes en del país, advirtiendo que “lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos”. Además, confirmó que su administración está dispuesta a utilizar todas las opciones militares necesarias para garantizar la estabilidad en la región.

Reacciones y Condiciones de la Operación

Desde la noche de la captura, ciudadanos de Caracas reportaron fuertes explosiones y un despliegue militar notable. Videos en redes sociales mostraron columnas de humo y helicópteros sobrevolando la ciudad, generando temor y confusión entre los residentes.

Implicaciones Futuras

Esta acción llega tras semanas de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, en un momento en que Trump había advertido que “los días de Maduro están contados”. La detención se suma a una serie de ofensivas de Washington contra el narcotráfico en el país sudamericano.

Noticia en desarrollo