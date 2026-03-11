Tucumán: 170 mm de lluvia acumulada, clases suspendidas

Este martes, Tucumán enfrentó intensas inundaciones que han dejado a varias localidades en situaciones críticas. Con la promesa de más lluvias, las autoridades trabajan sin descanso para aliviar los efectos de este fenómeno natural.

Fueron alrededor de 170 milímetros de lluvia los que cayeron en pocas horas, lo que causó daños significativos en diversos sectores. A pesar de que el sistema de drenaje opera casi a su máxima capacidad, el gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que se mantiene controlada la situación.

Operativos de Asistencia en Marcha

Las autoridades han activado protocolos de asistencia en colaboración con municipios y organizaciones locales para brindar ayuda a las familias afectadas. «La situación es compleja, y muchas personas han perdido sus pertenencias. Estamos enviando ayuda de manera inmediata», comentó Jaldo durante una conferencia de prensa.

Impacto en la Comunidad Escolar

El temporal ha provocado la cancelación de clases para más de 230 mil alumnos debido a cortes de luz y la afectación de los caminos. La comunidad educativa se mantiene en alerta mientras las autoridades evalúan las condiciones para regresar a la normalidad.

Los Municipios en Crisis

Las localidades más afectadas incluyen Juan Bautista Alberdi, donde el secretario de Obras Públicas, Miguel Abboud, declaró: “Estamos centrados en asistir a la población. Algunos barrios tienen un alto nivel de acumulación de agua, pero la situación está controlada”.

Pronóstico y Alertas Meteorológicas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que las condiciones climáticas permanezcan adversas, con temperaturas que no bajarán de los 20°C y posibles tormentas fuertes durante el día. Esto ha llevado a la emisión de un alerta naranja para la región.

Las autoridades permanecen vigilantes ante la posibilidad de nuevas inundaciones, mientras los ciudadanos esperan asistencia y soluciones a esta crisis climática sin precedentes. Las localidades más afectadas, como Donato Álvarez y Villa Belgrano, siguen siendo las más vulnerables en esta situación crítica.