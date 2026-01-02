Turista argentino y vendedores de choclo protagonizan pelea viral en Brasil

Un incidente en las playas de Camboriú, Brasil, involucra a un turista argentino y ha desatado un intenso debate en redes sociales. La causa: una discusión sobre el precio de los choclos.

Un argentino fue víctima de una agresión mientras disfrutaba de la playa en Camboriú. El conflicto comenzó cuando expresó su descontento por el precio elevado de los choclos que vendían comerciantes locales. El polémico episodio, registrado en video, se esparció rápidamente en internet, generando versiones encontradas sobre lo ocurrido.

Todo comenzó cuando el hombre se quejó de que le cobraron 150 reales, aproximadamente 40,000 pesos argentinos, por el producto. La situación se tensionó y escaló hasta convertirse en una pelea física, que fue grabada por testigos y se volvió viral en cuestión de horas. En la grabación, se puede observar cómo el turista intenta defenderse mientras es atacado con un palo de escoba, y otro vendedor se suma a la agresión propinándole una patada en la espalda.

Versiones Opuestas del Suceso

Tras la difusión del video, la hija del comerciante involucrado utilizó las redes sociales para ofrecer su perspectiva del incidente. Según su relato, el turista no pagó 150 reales, sino solo 30 reales, lo que sería alrededor de 8,000 pesos argentinos. La joven afirma que posee recibos que respaldan su declaración y sostiene que el argentino la acusó de robo y, en medio de la discusión, agredió a su madre.

“Me asusté cuando vino a reclamar porque se metió en mi puesto de choclos y churros”, escribió, añadiendo que el ataque a su madre fue en la cabeza.

Estado de la Investigación

Hasta el momento, no se ha confirmado si se ha presentado una denuncia formal ante la policía ni se ha hecho pública la identidad del turista argentino implicado en el conflicto. Las imágenes del incidente siguen generando numerosas reacciones en redes sociales, donde los internautas discuten sobre el contexto y la legitimidad de las acusaciones de ambos lados.