Tuve una mala noche: ¡Quiero ver a los chicos!

Hombre condenado a casi seis años de prisión por intentar asesinar a su ex pareja en Alicante

La historia de un violento ataque que dejó a una madre al borde de la muerte se sancionó con una pena de cinco años y once meses para el agresor, un argentino que la atacó tras una separación reciente.

Un aterrador episodio se desarrolló en Alicante, España, donde un hombre, nacional de Argentina, fue hallado culpable de intentar asesinar a su ex pareja. La condena, que se conoció en las últimas horas, se produce más de un año después del incidente, ocurrido en octubre de 2024.

Los inquietantes momentos del ataque

El agresor, después de llevar a sus hijos al colegio, se encontró a solas con la mujer en su automóvil. En un giro violento de los acontecimientos, el hombre la atacó con un cúter, infligiéndole múltiples heridas en el pecho y abdomen. Ella logró escapar, gracias a la intervención de un policía que pasaba por el lugar y vio la agressión.

La tormentosa relación y la declaración en el juicio

Según la sentencia, el hombre había manifestado que si su ex pareja no estaba con él, “no estaría con nadie”. Este tipo de comentarios agresivos se tradujeron en un ataque directo cuando ella confesó estar en otra relación y reafirmó su decisión de no volver a vivir con él. En el juicio, el acusado argumentó que su intención no era acabar con la vida de la mujer, sino hacerle daño tras un “brote psicológico”. Por su parte, la víctima subrayó que él a menudo usaba a sus hijos como una táctica para mantenerla cerca.

Detalles de la condena