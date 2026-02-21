TV del Sábado: Independiente, Ligas Europeas, Etcheverry en Río y Seis Naciones

¡No Te Pierdas la Adrenalina del Deporte Este Sábado!
Estamos a días de una emocionante jornada deportiva, llena de partidos imperdibles en diversas disciplinas. Prepárate para seguir el ritmo de tus equipos y favoritos.
Fútbol: La Pasión en Su Máxima Expresión
Torneo Apertura
El sábado 21 de febrero promete acción intensa en el Torneo Apertura. Aquí los partidos destacados:
- 17:00 Platense vs. Barracas Central. TNT Sports
- 17:00 Independiente Rivadavia vs. Independiente. ESPN Premium
- 19:15 Banfield vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium
- 19:15 Riestra vs. Huracán. TNT Sports
- 21:30 Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium
Liga de España: Enfrentamientos Claves
La emoción del fútbol español también estará presente:
- 10:00 Real Sociedad vs. Oviedo. DSports (1610)
- 12:15 Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 y Disney+
- 14:30 Osasuna vs. Real Madrid. DSports (1610)
- 17:00 Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN y Disney+
Serie A: Duelos Decisivos
Los mejores equipos de Italia se enfrentarán en la Serie A:
- 11:00 Juventus vs. Como. Disney+
- 14:00 Lecce vs. Inter. Disney+
- 16:45 Cagliari vs. Lazio. ESPN 2 y Disney+
Ligue 1: Fútbol Francés en Acción
Desde Francia, estos partidos no te los puedes perder:
- 13:00 Lens vs. Monaco. ESPN 2 y Disney+
- 15:00 Toulouse vs. Paris FC. Disney+
- 17:05 Paris Saint-Germain vs. Metz. Disney+
Premier League: La Liga Más Emocionante
En Inglaterra, la Premier League traerá encuentros electrizantes:
- 12:00 Aston Villa vs. Leeds. ESPN y Disney+
- 12:00 Brentford vs. Brighton & Hove. Disney+
- 12:00 Chelsea vs. Burnley. Disney+
- 14:30 West Ham United vs. Bournemouth. ESPN
- 17:00 Manchester City vs. Newcastle. Disney+
Championship: En la Ruta de la Competencia
En el Championship, se llevan a cabo los siguientes partidos:
- 09:30 West Bromwich Albion vs. Coventry City. Disney+
- 12:00 Southampton vs. Charlton Athletic. Disney+
Bundesliga: La Intensidad Alemana
La Bundesliga promete partidos llenos de emoción:
- 11:30 Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2
- 11:30 Köln vs. Hoffenheim. Disney+
- 11:30 Union Berlin vs. Bayer Leverkusen. Disney+
- 11:30 Wolfsburg vs. Augsburg. Disney+
- 14:30 Leipzig vs. Borussia Dortmund. ESPN 3
Tenis: Rivalidades en la Cancha
ATP Tour: Emoción en Cada Set
Este sábado destaca en el circuito de tenis:
- 15:00 ATP 500 de Doha: Carlos Alcaraz (España) vs. Arthur Fils (Francia), la final. ESPN 2 y Disney+
- 17:00 Río Open: Semifinales con Tomás Martín Etcheverry vs. Vit Kopriva (Chequia) e Ignacio Buse (Perú) vs. Alejandro Tabilo (Chile). Disney+
Rugby: Rivalidades Internacionales
Seis Naciones: La Batalla Continua
El Seis Naciones ofrece estos partidos:
- 11:10 Inglaterra vs. Irlanda. ESPN 4 y Disney+
- 13:40 Gales vs. Escocia. ESPN 4 y Disney+
Súper Rugby Américas: Acción Con Estilo
Los siguientes encuentros tendrán lugar:
- 18:30 Yacaré XV vs. Pampas. ESPN 2 y Disney+
- 20:30 Capibara XV vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+
Básquetbol: Encuentros Electrizantes
Liga Nacional: Duelos Locales
San Lorenzo de Almagro se enfrentará a Instituto:
- 11:30 San Lorenzo de Almagro vs. Instituto. TyC Sports
NBA: El Mejor Baloncesto del Mundo
Una noche emocionante en la NBA incluye:
- 22:30 New York Knicks vs. Houston Rockets. ESPN 2 y Disney+
Golf: La Competencia Está en Marcha
PGA Tour: La Tercera Ronda
La tercera vuelta de The Genesis comenzará:
- 15:40 The Genesis. ESPN 4