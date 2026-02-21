TV del Sábado: Independiente, Ligas Europeas, Etcheverry en Río y Seis Naciones

¡No Te Pierdas la Adrenalina del Deporte Este Sábado!

Estamos a días de una emocionante jornada deportiva, llena de partidos imperdibles en diversas disciplinas. Prepárate para seguir el ritmo de tus equipos y favoritos.

Fútbol: La Pasión en Su Máxima Expresión

Torneo Apertura

El sábado 21 de febrero promete acción intensa en el Torneo Apertura. Aquí los partidos destacados:

17:00 Platense vs. Barracas Central. TNT Sports

Independiente Rivadavia vs. Independiente. ESPN Premium

Banfield vs. Newell's Old Boys. ESPN Premium

Riestra vs. Huracán. TNT Sports

Central Córdoba vs. Tigre. ESPN Premium

Liga de España: Enfrentamientos Claves

La emoción del fútbol español también estará presente:

10:00 Real Sociedad vs. Oviedo. DSports (1610)

Betis vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 y Disney+

Osasuna vs. Real Madrid. DSports (1610)

Atlético de Madrid vs. Espanyol. ESPN y Disney+

Serie A: Duelos Decisivos

Los mejores equipos de Italia se enfrentarán en la Serie A:

11:00 Juventus vs. Como. Disney+

Lecce vs. Inter. Disney+

Cagliari vs. Lazio. ESPN 2 y Disney+

Ligue 1: Fútbol Francés en Acción

Desde Francia, estos partidos no te los puedes perder:

13:00 Lens vs. Monaco. ESPN 2 y Disney+

Toulouse vs. Paris FC. Disney+

Paris Saint-Germain vs. Metz. Disney+

Premier League: La Liga Más Emocionante

En Inglaterra, la Premier League traerá encuentros electrizantes:

12:00 Aston Villa vs. Leeds. ESPN y Disney+

Brentford vs. Brighton & Hove. Disney+

Chelsea vs. Burnley. Disney+

West Ham United vs. Bournemouth. ESPN

Manchester City vs. Newcastle. Disney+

Championship: En la Ruta de la Competencia

En el Championship, se llevan a cabo los siguientes partidos:

09:30 West Bromwich Albion vs. Coventry City. Disney+

Southampton vs. Charlton Athletic. Disney+

Bundesliga: La Intensidad Alemana

La Bundesliga promete partidos llenos de emoción:

11:30 Bayern München vs. Eintracht Frankfurt. ESPN 2

Köln vs. Hoffenheim. Disney+

Union Berlin vs. Bayer Leverkusen. Disney+

Wolfsburg vs. Augsburg. Disney+

Leipzig vs. Borussia Dortmund. ESPN 3

Tenis: Rivalidades en la Cancha

ATP Tour: Emoción en Cada Set

Este sábado destaca en el circuito de tenis:

15:00 ATP 500 de Doha: Carlos Alcaraz (España) vs. Arthur Fils (Francia), la final. ESPN 2 y Disney+

Río Open: Semifinales con Tomás Martín Etcheverry vs. Vit Kopriva (Chequia) e Ignacio Buse (Perú) vs. Alejandro Tabilo (Chile). Disney+

Rugby: Rivalidades Internacionales

Seis Naciones: La Batalla Continua

El Seis Naciones ofrece estos partidos:

11:10 Inglaterra vs. Irlanda. ESPN 4 y Disney+

Gales vs. Escocia. ESPN 4 y Disney+

Súper Rugby Américas: Acción Con Estilo

Los siguientes encuentros tendrán lugar:

18:30 Yacaré XV vs. Pampas. ESPN 2 y Disney+

Capibara XV vs. Peñarol. ESPN 2 y Disney+

Básquetbol: Encuentros Electrizantes

Liga Nacional: Duelos Locales

San Lorenzo de Almagro se enfrentará a Instituto:

11:30 San Lorenzo de Almagro vs. Instituto. TyC Sports

NBA: El Mejor Baloncesto del Mundo

Una noche emocionante en la NBA incluye:

22:30 New York Knicks vs. Houston Rockets. ESPN 2 y Disney+

Golf: La Competencia Está en Marcha

PGA Tour: La Tercera Ronda

La tercera vuelta de The Genesis comenzará: