Un Depredador se Convirtió en Lector de Crónica

El artista peruano y viajero incansable, Edgar Martel, está cumpliendo su sueño de explorar el mundo, interpretando al inolvidable personaje de cine.

En un regreso a la época dorada del cine de acción, Trelew se convirtió en escenario del emblemático «Depredador», quien cautivó la atención de grandes y chicos durante su recorrido por la ciudad.

El Viaje de un Artesano

Edgar Martel, originario de Perú, emprendió una aventura hace dos años con la idea de explorar nuevas ciudades y culturas. Su recorrido comenzó con una decisión que transformó su vida: dejar atrás su trabajo como artesano y diseñador gráfico para dedicarse a su anhelado viaje.

Una Meta Soñada Desde 2016

En palabras de Edgar, «Este sueño lo vi desde el 2016 y hace un poco más de dos años arrancamos. Antes trabajaba en la frontera, con Chile y Ecuador; un día decidí que era el momento de seguir mi sueño».

Próxima Parada: Comodoro Rivadavia

El «Depredador» tiene programadas varias paradas en su travesía. La próxima semana, aterrizará en Comodoro Rivadavia, con planes de continuar hacia Caleta Olivia, y más adelante a Río Gallegos y Río Grande, antes de cruzar a Chile.