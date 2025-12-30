Un Día Histórico para Candela Francisco: El Gran Triunfo de Faustino Oro y la Reacción de Carlsen

La primera jornada del Campeonato Mundial de Blitz en Doha dejó a la delegación argentina en alto. Faustino Oro y Candela Francisco Guecamburu sorprendieron con actuaciones destacadas, enfrentándose a lo más selecto del ajedrez mundial.

Un inicio contundente para Faustino Oro

Faustino Oro, el joven prodigio de 12 años, tuvo un debut excepcional derrotando al estadounidense Levon Aronian, séptimo en el ranking mundial de Blitz. Con un total de 13 partidas en su haber, Oro acumuló victorias sobre competidores como Leinier Domínguez de EE. UU. y Eduardo Iturrizaga de España. Aunque también sufrió algunas derrotas, la actuación del argentino le permitió incrementar su puntaje Blitz a 2503, colocándose en el puesto 88 entre más de 250 jugadores.

Magnus Carlsen sorprende con un tropiezo

En un giro inesperado, Magnus Carlsen, el Maestro Mundial, está en el puesto 11 tras perder tempo en una partida contra Arjun Erigaisi, un incidente que dejó a muchos boquiabiertos.

Candela Francisco Guecamburu, una estrella en ascenso

Por su parte, Candela Francisco Guecamburu se afianzó entre las diez mejores jugadoras del mundo, logrando 7 puntos en 10 partidas. Con solo 19 años, la ajedrecista de Pilar derrotó a la actual N°3, Lei Tingjie, y se posicionó en el décimo lugar, destacándose por su rendimiento en este prestigioso torneo que reúne a 140 competidoras. Su victoria le valió una notable ganancia de 37 puntos en el ranking Blitz.

Detalles de la jornada femenina

Candela, preclasificada en el puesto 37, mostró una excepcional versatilidad al vencer a jugadoras de gran renombre, incluyendo a la gran maestra china Xueyi Li y a la rusa Kateryna Lagno. Con estos resultados, Candela reafirmó la potencialidad del ajedrez argentino femenino, consolidando una de las mejores performances en la historia de los Mundiales femeninos.

Próximos pasos en el torneo

Con la competencia reanudándose el martes, el torneo masculino proseguirá con las últimas seis rondas y el femenino con cinco. La emoción se mantendrá en un marco de alta competencia donde se disputan premios que superan los 500,000 euros en total, lo que añade aún más intensidad a este emocionante evento que destaca el talento argentino en el ajedrez.