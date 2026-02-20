Un Tropiezo Recurrente

En un recorrido por la historia industrial argentina, el caso de la fábrica FATE y su fundador, Leiser Madanes, destaca por su tenacidad y adaptación ante adversidades económicas.

En 1983, Charly García musicalizaba una idea que hoy resuena en el ámbito empresarial: “No me atraparán dos veces con la misma red”. Reflexionando sobre esta premisa, se puede considerar la situación actual de Javier Madanes Quintanilla, heredero de una rica tradición industrial. Su abuelo, un inmigrante polaco, fundó la fábrica FATE en los años 40, comenzando con telas engomadas para impermeables y rápidamente evolucionando hacia la producción de neumáticos utilizando tecnologías innovadoras para la época.

Un Auge Promisorio y una Caída Dura

Durante la década de 1970, bajo la dirección de Manuel y Adolfo Madanes, tío y padre de Javier, FATE expandió su horizonte al incursionar en el mercado de calculadoras de oficina y científicas bajo la marca Cifra, logrando exportaciones hacia toda América Latina. Sin embargo, los vientos de cambio traídos por la apertura indiscriminada de Martínez de Hoz y el impulso hacia la industria electrónica en Tierra del Fuego dejaron a la compañía en un lugar desventajoso.

Desafíos Contemporáneos

FATE logró adaptarse al competir en el sector de neumáticos para automóviles y camiones, alcanzando incluso un estatus de exportadora en ciertos momentos. Sin embargo, el avance constante de un desajuste cambiario y una carga impositiva elevada reinstaló obstinadamente los desafíos en su camino. Este ciclo complicado ha perdurado durante más de una década y sigue afectando a la industria nacional.

La Competencia y sus Efectos

La llegada masiva de importaciones, particularmente de productos chinos, ha impactado severamente, obligando a Factory a cerrar sus puertas en Victoria. Esta situación es un recordatorio de que la historia a menudo se repite, y que la Argentina podría tropezar nuevamente con la misma piedra, arrastrando consigo el legado de industrias emblemáticas.