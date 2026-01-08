Una argentina revela el fraude turístico en las playas de Chile

Desgarradora estafa en Reñaca: 200 turistas argentinos víctimas de engaño

Una familia mendocina esperaba celebrar el Año Nuevo en la costa chilena, pero se encontró en medio de una estafa masiva que afectó a cientos de argentinos. El drama se desató en las playas de Reñaca, donde la ilusión de unas vacaciones perfectas se convirtió en una amarga realidad.

La llegada a Reñaca: una ilusión rota Marisel Bonanno, una abogada de 37 años, llegó a Reñaca el 30 de diciembre con su familia, deslumbrados por la idea de un fin de año inolvidable. Sin embargo, la alegría dio paso a la frustración cuando no lograron contactar a quienes supuestamente les habían alquilado un departamento.

El alarmante descubrimiento Al buscar en la recepción del edificio donde habían pagado 400 dólares por tres noches, el conserje les advirtió que habían sido víctimas de una estafa. Con aproximadamente 200 argentinos afectados, la situación era alarmante.

Una familia atrapada por el engaño Marisel viajó con su marido, sus dos hijos y sus padres, quienes compartían la emoción de la festividad. La broma pesada de su hermano, preguntando si había sido estafada, pronto se convirtió en una amarga realidad.

La revelación de la estafa Atravesando un mar de dudas, Marisel recordó las conversaciones previas. Había contactado a los estafadores a través de un anuncio en Instagram, donde la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Le aseguraron que podría llevar a su mascota y cerró el trato confiando en sus apariencias.

La sorpresa en la recepción El momento culminante llegó cuando el conserje le informó que habían sido engañados. «No hace falta que muestres tu pago, te han estafado», le dijo. La mirada de desilusión cruzó el rostro de Marisel mientras pensaba en sus hijos y los sueños de compartir la noche de fin de año con sus abuelos.

Un nuevo plan para la celebración Desesperados, la familia tuvo que encontrar nuevo alojamiento. Un departamento similar, pero más caro, fue la única opción, costando 690 dólares por tres noches. En total, la familia gastó 1,090 dólares en su escapada.

Un fraude a gran escala La estafa, que acumula un monto total de 80,000 dólares, se perpetró a través de un sitio llamado “Holiday Reñaca”, que ya no está operativo. Al parecer, los delincuentes habían robado fotos y reseñas de un anuncio legítimo, ofreciendo alojamiento a precios irrisorios y con descuentos.

La reacción de otros afectados Cientos de turistas argentinos, incluidos mendocinos como Ignacio Almenara, también perdieron grandes sumas de dinero. Las denuncias se multiplican mientras varios afectados consideran realizar una denuncia colectiva tras la difusión del caso en medios argentinos y chilenos.