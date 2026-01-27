Una estrella de Hollywood baila al ritmo de Damas Gratis gracias a un director argentino

Durante la segunda jornada del José Ignacio International Film Festival (JIIFF), el director argentino Gastón Solnicki y el célebre actor Willem Dafoe deslumbraron a una audiencia de 400 personas al presentar su nueva película, The Souffleur. Este evento tuvo lugar el 25 de enero en el Pavilion Vik, justo antes del tan esperado estreno que tendrá lugar en el Malba de Buenos Aires.

– La pareja llegó al balneario uruguayo un día antes de la proyección, comenzando su visita con una cena en el aclamado restaurante La Huella, donde Dafoe quedó cautivado por la deliciosa gastronomía local. La agenda incluyó encuentros de bienvenida y una conferencia de prensa, donde ambos compartieron detalles interesantes sobre la filmación con los medios presentes.

Una Historia Única

The Souffleur cierra una trilogía ambientada en Viena y narra la vida de Lucius Glantz (interpretado por Dafoe), un experimentado gerente de hotel que lucha por salvar su amado establecimiento de un agente inmobiliario argentino decidido a derribarlo. Esta obra, característica del estilo de Solnicki, transita entre el documental y la ficción, utilizando un enfoque poco convencional en el rodaje.

El Arte de Crear

Como director y productor, Solnicki es una figura emblemática en el cine contemporáneo, con un recorrido que va desde documentales personales hasta obras de ficción. Su debut llegó con Süden (2008), seguido de éxitos como Papirosen (2012) y Kékszakállú (2016), esta última galardonada en el Festival de Venecia.

En una conversación con los medios, Solnicki describió el proceso creativo de *The Souffleur* como «una danza» donde ambos se «desafiaron mutuamente». A pesar de las dificultades, el director aseguró que la experiencia fue fértil y significativa.

Reflexiones de una Estrella

Willem Dafoe compartió su entusiasmo por el proyecto, señalando que trabajar sin un guion claro resultó ser una experiencia enriquecedora. El actor, conocido por su versatilidad en la pantalla, se sintió atraído por la sensibilidad artística de Solnicki, lo que los llevó a una amistad creativa apasionante.

El director recuerda que, tras años de conversación creativa, la oportunidad de filmar en Viena surgió sin previo aviso, y tanto él como Dafoe se sumergieron en este viaje cinematográfico.

Creando en la Adversidad

La dinámica de trabajar con una figura de tal renombre presentó sus propios desafíos. Solnicki tuvo que adaptarse a las necesidades de Dafoe, priorizando un entorno flexible en el rodaje, el cual se desarrolló en un apretado lapso de dos semanas.

«Mis películas son el resultado de una exploración constante», reflexiona Solnicki, mientras Dafoe reconoce el ritmo colaborativo que ambos lograron establecer. La conexión emocional entre los creadores fue crucial durante el proceso de filmación.

Estilo y Narrativa

A pesar de la falta de actores profesionales en el elenco, salvo Dafoe, el filme destaca por su improvisación y espontaneidad. La inclusión del reconocido chef **Fernando Trocca** como parte del elenco refuerza el enfoque único de Solnicki en la producción cinematográfica.

Ambos creadores coinciden en la necesidad de valorar las obras que se hacen a mano en un mundo donde el consumo digital acapara la atención. Dafoe, en particular, resalta que, aunque hay desafíos, continúan encontrando oportunidades para explorar y narrar historias auténticas.

Entre relatos de creación y anécdotas personales, Solnicki y Dafoe ejemplifican una unión artística que desafía las convenciones del cine moderno, ofreciendo una obra que invita a la reflexión sobre el arte en su forma más pura.