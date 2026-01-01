Vacaciones 2026: Precios para disfrutar Mar del Plata, Punta del Este y Río de Janeiro

Vacaciones Verano 2026: ¿Cuánto costará disfrutar del descanso en Argentina?

El verano se acerca y la planificación de las vacaciones se vuelve esencial para muchas familias argentinas. Con el aumento de precios y la necesidad de ajustar el consumo, es crucial saber cuánto invertir para disfrutar de un receso dentro del país.

Costo de la Canasta de Verano 2026: Un Incremento Significativo

Un reciente estudio de Focus Market y Naranja X ha revelado datos interesantes sobre los gastos de verano. Se analizó una canasta de 33 productos, que incluye elementos esenciales para disfrutar de la playa, como ropa, juguetes, reposeras y productos de higiene personal.

En comparación con el año anterior, donde se requerían $882.228, este año el gasto se eleva a $984.319, marcando un aumento notable. Esta canasta está diseñada para un grupo familiar de dos adultos y dos niños menores de 12 años.

Comparativa de Costos: Vacaciones en Argentina vs. Exterior

El informe también aborda el costo de las vacaciones en distintos destinos, tomando como referencia un grupo familiar de cuatro personas durante 15 días. Por ejemplo, unas vacaciones en Mar del Plata costarán aproximadamente $5.121.156 (un 4% más que en 2024), mientras que en Bariloche la cifra asciende a $7.693.084 (+28%). Mendoza se suma a la lista con un costo de $3.610.467, que es nuevo en este estudio.

En cuanto a destinos internacionales, Río de Janeiro presenta un costo total de $8.412.283 para ese mismo grupo familiar, tras un incremento del 6% en costos de pasajes y alojamiento. Por su parte, Punta del Este ha visto un aumento del 32%, con un gasto total que ronda los $10.978.158.

Estos costos se ven influenciados por la depreciación del peso argentino frente al dólar, lo que ha encarecido los viajes al exterior para muchos argentinos.

Las Preferencias del Turismo Nacional: Top Destinos de Verano

En el ámbito del turismo interno, la Costa Atlántica se posiciona como el destino favorito para los veraneantes argentinos, encabezando la lista con Mar del Plata como líder. La Patagonia le sigue en popularidad con ciudades como Bariloche y Puerto Madryn, mientras que la región de Cuyo, con destinos como Mendoza, atrae a muchos visitantes.

Otros destinos que despiertan interés son el Noroeste Argentino (NOA), con belleza natural en Salta y Jujuy, así como las Sierras de Córdoba, donde Villa Carlos Paz se destaca. Damián Di Pace, director de Focus Market, señala que la depreciación del peso argentino ha encarecido las escapadas al exterior, favoreciendo el turismo interno.