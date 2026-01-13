Valdés espera a Santilli y convocará a senadores para discutir la reforma laboral

El gobernador Juan Pablo Valdés ha citado a los senadores nacionales de Corrientes para abordar urgentemente la reforma laboral que el Gobierno nacional planea discutir en febrero. Este encuentro marca un paso decisivo en la estrategia política de la provincia en un contexto de desafíos financieros y climáticos.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se prepara para liderar una mesa de trabajo con los senadores locales con el propósito de definir una postura clara acerca de la reforma laboral que busca implementar el Ejecutivo nacional. La reunión, prevista para esta semana, es anticipada con gran interés, especialmente con la posible visita del ministro del Interior, Diego Santilli, quien buscará consolidar apoyos legislativos para este importante paquete de reformas.

Una Estrategia Sólida en el Congreso

Valdés cuenta con una situación privilegiada en el Congreso, ya que los tres senadores que representan a Corrientes están alineados con su gestión. Esta cohesión no solo facilita las negociaciones con el Gobierno nacional, sino que también permite discutir temas cruciales como las urgencias económicas y de infraestructura que enfrenta la provincia.

Los senadores que acompañan a Valdés son Eduardo «Peteco» Vischi, Gabriela Valenzuela y Carlos «Camau» Espínola, quien se ha integrado al esquema oficialista a raíz de los resultados electorales del año pasado.

En palabras del gobernador, «hay puntos que nos preocupan y que debemos debatir a fondo». Valdés subrayó que el enfoque de su análisis sobre la reforma laboral se centra en los beneficios para la producción, sin comprometer los derechos de los trabajadores, lo que sugiere un proceso de negociación cauteloso.

Desastres Naturales y Necesidades Económicas

Más allá de la discusión legislativa, la relación entre Corrientes y la Casa Rosada está dominada por las urgentes necesidades económicas y climáticas. Valdés reveló que su última comunicación con el Gobierno nacional trató la grave situación en San Luis del Palmar, donde las inundaciones han dejado a más de 500 personas evacuadas.

El gobernador enfatizó que la asistencia inmediata no es suficiente; se requieren obras de infraestructura que prevengan futuras catástrofes. «El objetivo es dar inicio a proyectos de ingeniería que mitigen estos desastres», afirmó.

En este contexto, Valdés también destacó la presión financiera sobre la provincia. La recaudación por coparticipación se ha estancado, lo que genera incertidumbre en la administración de los recursos. «La recaudación ha estado baja, pero confiamos en que se recupere para que podamos gestionar con normalidad», concluyó, dejando claro que el manejo de los fondos será clave en la conversación con Santilli.