Vendió su camión hace 14 años, y ahora el DMV le reclama US$1300 en tarifas y multas

La Lucha de un Hombre Contra el DMV por Cargos Injustos en su Camioneta

Un ciudadano de California enfrenta un dilema burocrático inusual tras intentar registrar su camioneta, involucrando sorpresas desagradables de multas y tasas acumuladas durante años.

Robert Gettinger, residente de Frazier Park, se encontró con una inesperada factura de US$1369 por cargos atrasados tras reanudar la propiedad de su camioneta, que vendió a un amigo en 2012. A pesar de que ambos realizaron el papeleo correspondiente para formalizar la transferencia en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), el proceso nunca se completó.

Un Proceso Burocrático Interminable

Gettinger regresó a recuperar su camioneta 14 años después, sólo para descubrir que, aunque el vehículo permaneció guardado en Malibú sin uso, había acumulado numerosos cargos por falta de registro. «El vehículo nunca dejó de estar a mi nombre», aclaró Gettinger durante una entrevista con ABC7 On Your Side.

Falta de Notificaciones y Cargo Exorbitante

Lo más frustrante para Gettinger fue la falta de comunicación del DMV. Se suponía que si el trámite de venta quedaba pendiente, el organismo debía notificarlo anualmente sobre la renovación del registro, algo que jamás ocurrió en este tiempo. “Confirmaron que conocían mi dirección, pero nunca me enviaron nada”, relató.

Los cargos iniciales, que fluctuaban entre US$50 y US$150, se multiplicaron hasta convertirse en una suma que superó las expectativas del propietario. Con ironía, señaló: “Aparentemente, no necesitaban enviarme notificaciones”.

Un Futuro Incierto para la Camioneta

A pesar de las 180.000 millas que marcaba el odómetro, Gettinger desea restaurar su camioneta. Sin embargo, al no renovar la matrícula, se encuentra impedido de circular con el vehículo sin arriesgarse a sufrir sanciones. “El costo de las multas es desproporcionado en comparación con el valor del camión”, expresó con decepción.

Investigación Pendiente y Recomendaciones de Expertos

Un portavoz del DMV indicó que la situación está siendo investigada, aunque no pudieron proporcionar un plazo para su resolución. Este suceso destaca la importancia de llevar a cabo todos los trámites necesarios y asesorar a los vendedores para que presenten un Aviso de Transferencia y Exención de Responsabilidad (NRL) inmediatamente al realizar cualquier venta, a fin de evitar futuros problemas legales.