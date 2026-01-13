martes, enero 13, 2026
Venezuela en Vivo: Maduro en EE. UU. y Anuncios Clave de Trump, Actualizaciones al Instante

Regreso a Italia: Liberan a dos ciudadanos italianos tras años de detención en Venezuela

La espera ha terminado para Alberto Trentini y Mario Burló, quienes pronto abordarán un vuelo de regreso a Italia luego de ser liberados por el gobierno venezolano tras más de un año en prisión.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que el avión que trasladará a ambos ciudadanos saldrá “entre esta noche y mañana”. Trentini y Burló se encuentran en la Embajada de Italia en Caracas, donde pasan sus últimas horas previas al vuelo, mientras se organizan los últimos detalles de su regreso a casa.

Detalles de la liberación

La liberación de Trentini y Burló se produce después de más de un año de detención sin proceso judicial. Ambos fueron encarcelados en el penal Rodeo I, conocido por albergar a presos políticos, incluidos ciudadanos extranjeros como el argentino Nahuel Gallo.

Un cambio radical en la apariencia de Trentini

La transformación de Alberto Trentini es notable. A diferencia de su aspecto antes del arresto, donde lucía barba y cabello largo, fue liberado completamente rapado, una decisión impuesta por las autoridades carcelarias venezolanas.

