Venezuela en Vivo: Maduro en EE.UU. y las Últimas Novidades de Trump, Actualización al Instante

Washington toma decisiones clave sobre el crudo venezolano y reafirma su papel en el mercado energético internacional.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció este miércoles una medida contundente: el país controlará indefinidamente las ventas de petróleo venezolano. Este anuncio surge justo un día después de que el presidente Donald Trump confirmara que Venezuela empezará a exportar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

Un Nuevo Capítulo en las Relaciones Energéticas

Wright, durante un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami, destacó que “comercializaremos el crudo que salga de Venezuela”. Esto incluye primero el petróleo almacenado que actualmente está represado, y, a partir de ahora, la producción futura también será parte de este control estratégico.

Impacto en el Mercado Energético

Este movimiento marca un cambio significativo en la dinámica del mercado energético, donde Estados Unidos busca fortalecer su posición frente a otros países productores. La capacidad de Estados Unidos para manejar el petróleo venezolano podría ayudar a estabilizar los precios en un entorno global volátil.

Expectativas para el Futuro

De este modo, el gobierno estadounidense no solo se asegura el acceso a recursos energéticos críticos, sino que también envía un mensaje claro sobre su compromiso con las operaciones de petróleo en la región. La comunidad internacional estará atenta a las repercusiones de esta decisión en la política y economía global.