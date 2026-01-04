Verano en Mar del Plata: ¿Por qué se atrasan las obras en la Rambla?

La emblemática Rambla marplatense comienza su transformación, con trabajos que no se detendrán ni en los picos de turistas. Conoce cómo avanza esta ambiciosa obra.

Inicio de las Obras y Compromiso de la Gestión Municipal

Las obras de recuperación de la Rambla de Mar del Plata comenzaron a mediados del año pasado, sin embargo, hasta la próxima temporada, prevalecerán los vestigios del abandono sobre las nuevas instalaciones. Las autoridades han asegurado que los trabajos continuarán durante el verano, a pesar de las molestias mínimas que pudiera generar.

Un Entorno de Trabajo y Ocio

Hoy, el paisaje de la Rambla es una mezcla de turistas que disfrutan del sol y trabajadores que realizan las obras. Aunque hay áreas valladas, el impacto es mínimo, ya que solo un porcentaje reducido del espacio está en ejecución en esta primera etapa.

Zonas Afectadas por los Trabajos

Las intervenciones incluyen la mitad de la plazoleta Almirante Brown, donde se localiza el monumento al marino irlandés, y la zona anterior al helipuerto frente al Hotel Hermitage. El resto permanece abierto, aunque algo deteriorado, con turistas que disfrutan de las diversas actividades y coloridos entretenimientos de artistas callejeros.

Aspectos Visibles de la Renovación

Un sector ya liberado frente al Casino Central presenta una imagen renovada gracias a la sustitución de baldosas y la incorporación de rampas de accesibilidad. Esta mejora es solo una parte del ambicioso proyecto que transformará por completo la zona.

Detalles de la Obra

La remodelación abarca la restauración de solados y equipamiento urbano, así como la renovación del sistema de desagües pluviales y la instalación de nuevas luminarias LED a lo largo de la costa. Adicionalmente, se planea la rehabilitación de los emblemáticos lobos marinos y el recubrimiento de las estructuras de piedra cercanas a la playa.

Inversión y Objetivos a Largo Plazo

Este proyecto, llevado a cabo por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, requiere una inversión estimada de $12.950 millones. El ministro Gabriel Katopodis ha destacado la importancia de este esfuerzo, afirmando que busca recuperar un espacio significativo para los marplatenses y mejorar su valor arquitectónico y cultural.

Tiempo de Ejecución y Resultados Esperados

Katopodis ha reconocido que, aunque la obra tomará tiempo, su culminación transformará la Rambla en un lugar emblemático, similar a la recuperación de la Casa sobre el Arroyo en los años 40. Los trabajos se están realizando en dos etapas: la primera se centra en la parte frontal sobre la avenida Peralta Ramos, mientras que la segunda se completará en aproximadamente nueve meses.

Historia de la Rambla: Un Legado Cultural

Mar del Plata es famosa por su rica historia de ramblas. Desde la primera construida en 1888 hasta la actual, la ciudad ha visto varias transformaciones que marcan su identidad. Aunque la Rambla Bristol fue realizada con materiales más duraderos, la última versión, la Rambla Casino, diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo, simboliza la caída en decadencia de un ícono marplatense.

Un Futuro Brillante a la Vista

A pesar de los desafíos actuales, la renovación de la Rambla apunta a recuperar su esplendor y relevancia. A medida que se avanza con las obras, es evidente que Mar del Plata está comprometida con revitalizar este punto de encuentro, que es más que solo una construcción: es parte de la historia y el corazón de la ciudad.