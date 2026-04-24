Victoria Villarruel en Santa Cruz: Llama a la unión nacional y al trabajo conjunto

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, comenzó su visita a Santa Cruz, destacando la importancia de un enfoque federal y la necesidad de unificar posturas políticas en el país.

Este viernes, Villarruel inició su recorrido por la provincia de Santa Cruz, enfatizando que el país requiere de una “presencia efectiva” en todas sus regiones y que la Argentina va más allá de la Capital Federal.

Un recorrido federal

Durante su visita, la presidenta del Senado se reunió con legisladores nacionales locales, con el objetivo de conocer las distintas realidades de la provincia. Informó al gobernador Claudio Vidal sobre su visita y expresó su deseo de mantener un encuentro institucional que refuerce la cooperación entre los distintos niveles de gobierno.

Fortalecimiento de la mirada provincial

Villarruel subrayó que su presencia forma parte de una “recorrida nacional” en su rol como vicepresidenta, enfatizando que “la República Argentina no es solo la Capital Federal, también son las demás provincias”. Esta declaración refleja su compromiso con la integración y desarrollo equitativo del país.

Compromisos y desafíos

En su trayecto por la Ruta Nacional 3, la vicepresidenta hizo hincapié en que esta carretera representa “una deuda para todos los argentinos” en términos de infraestructura vial, indicando la importancia de invertir en el desarrollo de estos sectores para mejorar la calidad de vida.

Política y unidad

Al ser consultada sobre sus diferencias políticas con el presidente Javier Milei, Villarruel afirmó: “nos falta unión”, aunque aclaró que esto requiere un esfuerzo colectivo, señalando que las divergencias deben resolverse “en la instancia que corresponda y en la privacidad”.

Futuras aspiraciones

Respecto a una posible candidatura en 2027, la vicepresidenta consideró que es “muy temprano” para abordarlo. Durante su estancia, también brindó apoyo a una dirigente local, destacando su potencial para convertirse en la primera mujer intendenta de la ciudad.