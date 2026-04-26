Video: Sospechoso corre hacia la cena de corresponsales de la Casa Blanca

La cena de corresponsales en la Casa Blanca vivió un momento de alarma cuando se reportaron disparos en las cercanías, desencadenando una rápida evacuación y desconcierto entre los asistentes.

Un Suceso Inesperado

En un giro inesperado de los acontecimientos, el evento anual de la cena de corresponsales se vio interrumpido por disparos. Testigos afirman haber escuchado detonaciones procedentes de afuera del salón donde se llevaba a cabo la celebración, lo que generó pánico entre los presentes.

Detalles del Incidente

Grabaciones Impactantes

El presidente Donald Trump compartió en sus redes sociales un video de seguridad que parece capturar al sospechoso huyendo hacia el lugar del evento momentos antes de que se escucharan los disparos. Este material ha generado un extenso debate sobre la seguridad en eventos de alta relevancia mediática.

Acciones Inmediatas de Seguridad

Tras el incidente, las autoridades respondieron rápidamente evacuando a los asistentes y acordonando el área. Las fuerzas de seguridad se desplegaron para investigar lo sucedido, asegurando que la situación fuera controlada y que no hubiera más amenazas inminentes.

Reacciones en las Redes Sociales

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales, donde los usuarios expresaron su preocupación por la seguridad en eventos públicos y la posibilidad de que situaciones similares puedan ocurrir nuevamente. Los mensajes de solidaridad hacia los afectados han proliferado, dando cuenta de la inquietud generalizada.