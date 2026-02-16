Villarruel Brinda Sonrisas en La Rioja: Encuentros Políticos y Fiesta de la Chaya

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, ha llevado su agenda política y cultural a La Rioja, donde se une a las celebraciones de la tradicional Fiesta de la Chaya 2026.

Un Recorrido por La Rioja

En su primer viaje a La Rioja, Villarruel fue recibida calurosamente en la Casa de Gobierno por el gobernador Ricardo Quintela, la vicegobernadora Teresita Madera y el intendente Armando Molina. Este encuentro marca un nuevo capítulo en su acercamiento a las provincias, reforzando su compromiso federal.

Apoyo a la Cultura Local

La comitiva de bienvenida incluyó destacados legisladores, quienes invitaron formalmente a la vicepresidenta a participar de las festividades populares. Villarruel manifestó a los medios su intención de que los ciudadanos sientan que son una prioridad en la agenda de Buenos Aires, destacando el «sentido federal» de su visita.

Encuentros Significativos

Durante su estancia, la vicepresidenta se reunió con el obispo local, monseñor Dante Braida, donde discutieron desafíos sociales como la pobreza y la ludopatía, temas que la iglesia aborda activamente.

La Fiesta de la Chaya y Ritos Ancestrales

La noche culminará con la gala principal del festival, que contará con la presencia de la talentosa cantante Soledad Pastorutti. Con entusiasmo, Villarruel declaró: “Vengo con toda la curiosidad. Me tienen que tirar harina, me tienen que dar la albahaca… esta noche vamos a chayar”, en un claro reflejo de su deseo de conectar con las tradiciones locales.

Impulso a la Economía Regional

Durante el fin de semana, la vicepresidenta explorará diversos emprendimientos vitivinícolas, fortaleciendo el motor productivo de la región, antes de visitar el magnífico Parque Nacional Talampaya, un tesoro natural de La Rioja.

Temas Legislativos en la Agenda

En respuesta a preguntas sobre la baja de la edad de imputabilidad, Villarruel confirmó que este tema será tratado en la próxima sesión de la Cámara de Senadores, destacando su papel como presidenta de esta institución.

Construyendo una Imagen de Gestión Activa

Esta visita se enmarca dentro de la estrategia de Villarruel para forjar una imagen de gestión activa que se extienda más allá de las fronteras de Buenos Aires, buscando un diálogo genuino con las tradiciones del Norte Grande argentino.