Virazón: el fenómeno que causó una ola mortal en Santa Clara del Mar

Ola gigante arrasa las playas de Santa Clara del Mar: un fenómeno meteorológico inexplicable

Un día de calor extremo se tornó en tragedia cuando una inesperada corriente del mar sorprendió a los bañistas en la costa argentina, dejando un saldo trágico de un fallecido y varios heridos.

En un caluroso día de verano, las playas de Santa Clara del Mar se convirtieron en escenario de un evento devastador. Un cambio repentino en el viento provocó un aumento del oleaje, lo que llevó a un estado de pánico en la costa y causó la muerte de un bañista, además de dejar a 34 personas heridas.

Un fenómeno meteorológico: ¿tsunami o virazón?

El geólogo Federico Isla explicó que, aunque muchos confundieron el suceso con un tsunami, se trató en realidad de lo que se denomina una «virazón». Este fenómeno se produce cuando vientos del oeste cambian su dirección repentinamente, lo que genera un aumento inesperado del nivel del mar. “Para que fuera un tsunami, tendría que haber ocurrido un terremoto en las islas Sandwich o Georgias del Sur. Nada de eso sucedió”, aseguró Isla, quien tiene experiencia previa con este tipo de eventos en la misma región.

Causas del incremento del oleaje

Según los expertos, los vientos pamperos soplaban inicialmente desde el oeste, pero su cambio hacia el sudeste provocó este fenómeno extremo. Esta transformación en la dirección del viento generó un aumento rápido y significativo del nivel del mar, especialmente en áreas con acantilados cercanos donde el agua no tuvo salida y se acumuló.

Impacto en la costa: testimonios de los bañistas

El suceso se desató en plena ola de calor, con termómetros acercándose a los 40 grados. Testigos hablaron de una «ola gigante» de hasta 5 metros de altura. Guardavidas en zona confirmaron que lo que observaron no fue una ola típica, sino una crecida descomunal que arrastró a todo lo que se encontrara a su paso, incluidos personas. Claudio, un amante de la playa que se encontraba en el balneario Alicante, relató: “De repente, una ola vino de la nada y avanzó unos 15 metros hacia la orilla. Luego, se retiró con fuerza”. En varios balnearios de la costa, como Punta Mogotes y Playa Grande, la situación fue similar, generando caos y pánico entre los bañistas.

Momentos de terror en el agua

Alrededor de las 15 horas, el mar se mantenía en calma, con olas menores a medio metro. Sin embargo, la rapidez con la que cambió la situación dejó a los bañistas sin oportunidad de reaccionar. Videos que comenzaron a viralizarse muestran el momento en que la gente corre desesperada hacia la costa, tratando de salvar sus pertenencias y a sí mismos.

Experiencias personales conmovedoras

Federico Fernández, quien estaba disfrutando del mar con su hijo de seis años, vivió el momento en carne viva. “Sentí como si estuviera en una película de ‘Lo imposible’. Solo pensaba en proteger a mi hijo”, relató, todavía conmovido por la experiencia. “Mientras intentaba salir, mi hijo me decía que quería nadar. Nos aferramos el uno al otro y, gracias a Dios, salimos bien”.

Este fenómeno meteorológico ha dejado su marca en la memoria de quienes vivieron el evento, recordando la importancia de estar alertas a los cambios del clima y las condiciones del mar, especialmente en días de intenso calor.