Volcó su auto y quedó atrapado 9 horas: ‘Nunca me desesperé’

Carlos "Coco" Bello, un conocido ex dirigente del básquet argentino, vivió una pesadilla la noche del 8 de enero mientras conducía hacia Pergamino. Atrapado en su auto durante más de nueve horas tras un accidente, su historia de sobrevivencia ha dejado a todos atónitos.

En una jornada que prometía ser tranquila, Carlos Bello, a sus 74 años, se vio involucrado en un grave accidente de auto en la curva de la bajada Fontezuela de la ruta nacional 8, a menos de diez kilómetros de su destino. El Chevrolet Classic que conducía volcó, dejándolo atrapado en un pastizal, inciando así una noche de incertidumbre y lucha por la vida.

El Impactante Accidente

A las 23 horas, Bello, que reside en Córdoba pero es muy querido en Pergamino, perdió el control de su vehículo. Resultó parado sobre su techo, con pocas opciones de pedir ayuda. “No me desesperé nunca”, compartió más tarde, revelando su templanza en medio del caos.

Una Noche de Resistencia

Inmovilizado y sin acceso a su teléfono, el ex presidente del Club Argentino enfrentó la oscuridad con tranquilidad. Durante horas gritó pidiendo auxilio, pero su auto era invisible desde la carretera. “Me mantenía calmado, sabiendo que la desesperación podía llevarme a cometer errores”, relató.

El Miedo a la Lluvia

A medida que pasaba la noche, corrió el riesgo de una lluvia inminente. “Pensé: si llueve, el agua me pasa por arriba”, comentó, recordando el pánico que sentía mientras ideaba un plan. Sin rendirse, encontró un cuchillo y comenzó a despejar el pasto que lo rodeaba.

Luchando por la Libertad

Con valentía, usó un matafuego para golpear el techo de su auto, buscando liberar espacio. Finalmente, pudo asomar su cabeza y un brazo por la ventanilla, agitando una gamuza para atraer la atención de posibles rescatistas.

El Rescate y la Recuperación

Su esfuerzo dio frutos cuando un camión que pasaba lo vio y decidió ayudarlo. “Ahí sentí que volví a vivir”, expresó con emoción. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital San José de Pergamino, donde recibió el alta pocas horas después.

La historia de Carlos Bello es un ejemplo de resiliencia y fortaleza, recordándonos cómo la calma y la determinación pueden ser fundamentales en situaciones extremas.