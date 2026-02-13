Vuelta a Clases 2026: ¡Aprovecha Descuentos y Cuotas Sin Interés!

Los precios no cesan de aumentar y, con la llegada de marzo, las familias argentinas se preparan para enfrentar la carga económica que implica el regreso a clases. Te contamos las mejores estrategias para reducir gastos en útiles escolares y más.

Con una inflación del 2,9% en enero y el inminente aumento en los gastos escolares, las familias buscan soluciones para manejar sus finanzas. En este marco, expertos de la fintech Clash aseguran que el enfoque en la financiación sin intereses y los descuentos amplios son claves para hacer frente a los costos de la vuelta al colegio.

Opciones de Financiación Sin Intereses

De acuerdo con Mauro Mossuz, representante de Clash, actualmente los bancos ofrecen un atractivo «mix promocional». Las opciones de financiación contemplan planes de hasta 9 cuotas sin interés. Esto facilita la adquisición de útiles, mochilas, libros y uniformes.

“Estos planes son una gran ventaja para las familias”, mencionó Mossuz. Sin embargo, destacó la importancia de estar alerta a los detalles. “Frecuentemente, ofrecen un 30% de descuento pero limitan el reintegro a un tope de 2.000 pesos; esto puede diluir significativamente el verdadero ahorro”, aclaró.

Descuentos Sin Límites: Un Alivio Económico

Además de las cuotas, los descuentos sin tope de reintegro son una tendencia positiva. “Estamos viendo un aumento en promociones que no tienen límite, especialmente en librerías y locales de indumentaria”, aseguró Mossuz. Esto permite a las familias aprovechar mayores descuentos en un contexto de costos elevados.

La Importancia de Informarse

La falta de conocimiento muchas veces impide que las personas aprovechen al máximo los descuentos que tienen a su disposición. “Muchos no saben que existen estas promociones o no saben dónde consultarlas”, comentó Mossuz.

Clash se propone simplificar este proceso. “Ofrecemos una plataforma que muestra de forma clara los descuentos disponibles en diferentes comercios, de manera que las familias no tengan que navegar a través de múltiples sitios web”, finalizó.