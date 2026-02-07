XRP enfrenta liquidaciones masivas por inesperado movimiento técnico

La criptomoneda XRP enfrenta un momento crítico tras un inesperado desplome a $1.20, que intensifica las preocupaciones sobre una posible caída por debajo del umbral psicológico de $1.

XRP, el token impulsado por Ripple Labs, ha captado la atención del mundo cripto este viernes 6 de febrero en medio de una severa corrección en el mercado digital. Este movimiento ha sorprendido tanto a analistas como a inversores.

La reciente debacle de diversas criptomonedas, liderada por Bitcoin, ha arrastrado a XRP a niveles cercanos a los $1.20, alcanzando uno de sus puntos más bajos del año y avivando el miedo entre los traders sobre la posibilidad de una baja crítica por debajo de $1.00.

El token ha entrado en una configuración técnica conocida como «death stack», caracterizada por operar debajo de las medias móviles exponenciales clave, un indicativo de tendencia bajista en el mercado.

Esta situación ha generado un aumento en las ventas automáticas en múltiples plataformas, lo que ha desencadenado liquidaciones masivas de posiciones apalancadas en un corto período.

Además, este patrón se ha interpretado como un claro debilitamiento del movimiento alcista, lo que ha llevado a una salida acelerada de posiciones largas (compras apalancadas) y un cambio hacia una estrategia más defensiva por parte de los inversores.

Un Entorno de Gran Volatilidad en el Criptoespacio

La caída de XRP no se produce en un vacío, ya que la reciente inestabilidad de Bitcoin—que ha luchado por mantener niveles por encima de los $70,000—ha contagido al resto del mercado, intensificando la presión bajista sobre diversas criptomonedas.

Los cambios en las expectativas macroeconómicas, especialmente relacionados con las tasas de interés en Estados Unidos, han llevado a muchos compradores a disminuir su exposición a activos de mayor riesgo.

Entre los traders, la ruptura del soporte en $1.40 fue vista como un momento decisivo. Desde entonces, la franja de $1.20 ha funcionado como un piso temporal, aunque el volumen de operaciones indica que la presión vendedora aún prevalece.

Si este nivel no se mantiene en los cierres diarios, analistas técnicos han advertido que los futuros soportes clave para XRP podrían oscilar entre $1.05 y $1.10.