Yanina Lojo: “Las exportaciones argentinas alcanzarán en 2025 su segundo nivel más alto”

Las proyecciones para las exportaciones argentinas en 2025 apuntan a un asombroso total de 86 mil millones de dólares, consolidándose como el segundo registro más alto en la historia del país. Este panorama se presenta, sorprendentemente, en un contexto de caída en los precios internacionales.

Yanina Lojo, experta en comercio exterior, compartió estas estimaciones en una reciente entrevista en Canal E. Este notable desempeño exportador se hace aún más destacable al considerar que, a pesar de un aumento en las importaciones, que se prevén en 75 mil millones de dólares, el superávit comercial podría alcanzar casi 10 mil millones de dólares.

Desafíos Internacionales y Perspectivas para Argentina

Sin embargo, el entorno global no es sencillo. Lojo señaló que se atraviesa una etapa de proteccionismo, especialmente tras la celebración del llamado Liberación Day en abril de 2025, con un aumento significativo de medidas arancelarias. “Nos enfrentamos a un retroceso en más de 60 años de multilateralismo”, advirtió.

Argentina tiene a su favor productos y una capacidad exportadora notables, aunque enfrenta el desafío del “costo argentino”, que limita su competitividad frente a economías con estructuras más eficientes. Aun así, los resultados exportadores reflejan un potencial latente: “Hemos alcanzado cifras récord a pesar de no haber superado este obstáculo”, afirmó Lojo.

Sectores Vitales y el Acuerdo Mercosur-UE

Las exportaciones de 2025 estarán principalmente impulsadas por las manufacturas agropecuarias, que constituyen aproximadamente el 35% del total, además del sector energético. Lojo subrayó un cambio estructural significativo al destacar que las manufacturas industriales han comenzado a incrementar su participación, aunque sea marginalmente. “Debemos centrarnos en maximizar el valor agregado en este ámbito”, sugirió.

Respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Lojo fue clara: “Sería un craso error para Europa dejar pasar esta oportunidad”. Este acuerdo facilitaría la consolidación de un mercado que supera los 700 millones de consumidores, fortaleciéndolo frente a potencias como Estados Unidos y China.

Influencia del Tipo de Cambio en el Sector Exportador

Lojo también abordó la nueva política cambiaria. “El tipo de cambio resulta beneficioso para los exportadores si se asegura previsibilidad”, explicó. Resaltó la importancia de implementar reformas estructurales, precisando que “las reformas fiscales son esenciales para reducir el costo argentino y así aumentar la competitividad”.