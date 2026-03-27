Zaira Nara se escapa a Uruguay: atardeceres, picnics y diversión

La modelo Zaira Nara celebró el cumpleaños de su madre en un entorno idílico, rodeada de naturaleza y momentos especiales junto a sus hijos, Malaika y Viggo.

Un refugio en la naturaleza

Uruguay se convirtió en el escenario perfecto para que Zaira Nara festejara el cumpleaños de su madre, Nora Colosimo. Con un enfoque en la simplicidad y la conexión familiar, Zaira optó por un intercambio de momentos íntimos, lejos del bullicio de la ciudad.

Desayuno y actividades al aire libre

El álbum familiar comenzó con una hermosa imagen de un desayuno campestre, donde frutas frescas y yogur acompañaban un mate de madera. Este instante reflejó la calma de las mañanas en el campo, marcando el tono de unos días dedicados al descanso.

Juegos y sonrisas en la playa

La playa fue el epicentro de la celebración. En una de las fotos, la modelo captura un momento divertido con sus hijos, quienes corren por la arena mientras el sol ilumina el espacio. Zaira, con atuendo cómodo, se unió a la diversión, dejando atrás las preocupaciones.

Meriendas sencillas en familia

La simplicidad se mantuvo durante todo el viaje, con meriendas improvisadas que incluían dulces caseros y hamburguesas, reflejando una celebración sin pretensiones, pero llena de sabor y momentos significativos.

Momentos de reflexión y gratitud

Las imágenes retratan un profundo sentido de conexión. Zaira se muestra reflexiva, disfrutando del atardecer y conectando con el entorno. En una de las postales más conmovedoras, aparece de espaldas, capturando la esencia del presente.

Un cumpleaños lleno de amor

El día especial se resaltó con un gesto lleno de cariño: una merienda sencilla para celebrar el cumpleaños de Nora. Con galletas, frutas y una vela, los abrazos y sonrisas entre generaciones se convirtieron en la verdadera esencia de la celebración.

Pequeños placeres y significado profundo

Zaira destacó la importancia de disfrutar de los pequeños momentos: desde el mate al sol hasta los juegos en la playa. Esta escapada se convirtió en una valiosa oportunidad para reconectar con lo esencial y atesorar recuerdos con sus seres queridos.