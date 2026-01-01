Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, un joven político de 34 años, se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York en una emotiva ceremonia que tuvo lugar en una estación de metro histórica. Con una celebración pública en camino, su gobierno promete transformar la ciudad.

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue investido en una ceremonia privada en la emblemática estación de metro de Old City Hall, justo después de la medianoche. Este acto simbólico marca el inicio de su período de gobierno, el cual se celebrará con un evento público más tarde en el día y una fiesta de block en las afueras del ayuntamiento.

Ceremonia Emotiva y Anuncio del Nuevo Comisionado de Transporte

Mamdani tomó su juramento de manos de la Fiscal General del Estado, Letitia James, acompañado por su esposa, Rama Duwaji, y su familia. “Este es un honor que no tiene precio”, expresó Mamdani, quien también hizo hincapié en la relevancia del transporte público para la ciudad.

Una Nueva Visión para el Transporte Público

Durante la ceremonia, el alcalde anunció la llegada de Mike Flynn como el nuevo comisionado de transporte, asegurando que su objetivo es convertir la red de transporte público de Nueva York en “la envidia del mundo”. Flynn, entusiasta por el nuevo desafío, subrayó que es el “trabajo de una vida”.

Un Juramento Históricamente Significativo

En una representación de su fe musulmana, Mamdani fue juramentado usando un Qurán, convirtiéndose en el primer alcalde de Nueva York en hacerlo. La ceremonia también contó con la presencia de destacados neoyorquinos y figuras culturales que contribuyeron a su nuevo proyecto político.

Un Legado de Inclusión y Cambio

El evento inaugural reflejó su compromiso hacia los trabajadores de la ciudad, simbolizando su deseo de revitalizar espacios históricos como el que eligió para el juramento. «La ambición no debe ser un recuerdo de nuestro pasado», afirmó Mamdani.

Un Viaje Electoral Sorprendente

La ascensión de Mamdani al poder es notable, destacando su capacidad para conectar con los votantes en un clima socioeconómico complicado posterior a la pandemia. Su campaña, caracterizada por un enfoque en la accesibilidad y la inclusión, ha resonado profundamente con los neoyorquinos.

Una Nueva Forma de Hacer Política

Con más de 10,000 voluntarios respaldando su esfuerzo, Mamdani logró derrotar a pesos pesados de la política, incluyendo al exgobernador Andrew Cuomo. Su enfoque renovador ha sido aclamado como un modelo del futuro de la ciudad, uno más inclusivo y representativo.

Las Aspiraciones del Nuevo Alcalde

Tras su victoria, Mamdani se comprometió a empoderar a los neoyorquinos que históricamente no han tenido acceso a los círculos de poder. “Este poder es suyo. Esta ciudad les pertenece”, declaró en su discurso de victoria, subrayando su intención de conectar con la comunidad.