Zulema Menem responde con fuerza a las críticas del Gordo Dan sobre el Islam

Título: Zulema Menem Responde a Controversial Crítica de Gordo Dan sobre el Islam

Bajada: La hija del expresidente Menem defiende la fe islámica tras los ataques del influencer libertario, subrayando que confundir religión con terrorismo es un error grave.

En las últimas semanas, Argentina ha sido escenario de un intenso debate en redes sociales sobre el Islam, tras las polémicas declaraciones del influencer libertario Gordo Dan.

En un extenso posteo, el verdadero nombre de Gordo Dan, Daniel Parisini, atacó a la religión islámica, tildándola de «liberticida, asesina y pedófila», basando sus críticas en interpretaciones de la ley sharia. Su publicación surgió a raíz de comentarios del diputado Alejandro Fargosi, que abordó cuestiones de violencia hacia las mujeres desde una perspectiva religiosa.

La Respuesta de Zulema Menem

La reacción no tardó en llegar. Zulema Menem, conocida por su fuerte vínculo con la política y la sociedad argentina, se posicionó “como argentina y musulmana”, enfatizando que “confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso”. En su defensa, recordó su relación previa con Parisini y otros políticos, pero dejó claro su desacuerdo con sus afirmaciones.

Un Llamado al Respeto y la Convivencia

Menem destacó que hay muchos argentinos que profesan la fe islámica y que trabajan en conjunto con otros, promoviendo el respeto y la convivencia pacífica. Resaltó que los pilares de su fe incluyen la asistencia a los pobres y a los huérfanos, lo que contradice el retrato que Parisini intentó pintar.

Además, Zulema mencionó que algunos colaboradores cercanos al político Javier Milei y su esposa Karina Milei tienen raíces musulmanas, haciendo hincapié en la diversidad de la sociedad argentina.

Una Defensa de la Fe Islámica

Con firmeza, cerró su mensaje afirmando que “la fe no divide”, dejando claro que confundirla con el terrorismo sí causa una profunda división en la sociedad. La respuesta de Menem se convierte en un claro llamado a la reflexión sobre el respeto a la diversidad religiosa y la importancia de no generalizar en base a acciones individuales.

Este tema continúa desarrollándose en los medios y redes sociales, generando una amplia variedad de opiniones y reflexiones.