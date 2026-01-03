11 Consejos Esenciales para Preparar tu Auto Antes de Viajar

Las vacaciones son el momento perfecto para descubrir los hermosos destinos de Argentina, desde las playas de la Costa Atlántica hasta las montañas de Córdoba. Asegúrate de que tu auto esté listo para la aventura con estos consejos clave.

Revisión Completa del Vehículo

Antes de emprender el viaje, es fundamental que realices una revisión mecánica exhaustiva de tu vehículo. ¿Están los frenos en óptimas condiciones? Asegúrate de verificar el líquido de frenos, el nivel de aceite del motor y el refrigerante. No olvides inspeccionar también el sistema de dirección para garantizar una conducción segura.

Mantenimiento Preventivo

Es recomendable cambiar el aceite y los filtros cada 10.000 km o por lo menos una vez al año. Si planeas recorrer una larga distancia, realiza este mantenimiento previo para evitar inconvenientes en la ruta. Según expertos, un aceite en mal estado puede ocasionar problemas serios durante el viaje.

Estado de la Batería y de los Fluidos

Inspecciona que no haya fugas de fluidos y asegura que la batería esté en buen estado. Utiliza un probador de batería si es necesario. También es importante verificar el nivel de agua en el limpiaparabrisas y el estado de las escobillas para una visibilidad óptima.

Control de Neumáticos

Revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el dibujo tenga la profundidad adecuada. No olvides verificar la fecha de fabricación en cada neumático, ya que el tiempo de inactividad puede afectar su rendimiento. Recuerda hacer una revisión a la rueda de auxilio también.

Luces en Buen Estado

Es crucial que todas las luces de tu auto funcionen correctamente: bajas, altas, de giro y de freno. Un fallo en las luces puede no solo ser un riesgo en la carretera, sino también resultarte en una multa en controles viales.

Documentación al Día

Antes de salir, asegúrate de tener la licencia de conducir, la cédula del vehículo, el comprobante del seguro y la verificación técnica vehicular (VTV) si corresponde. Llevar toda la documentación necesaria es esencial para evitar contratiempos.

Elementos de Seguridad

Es obligatorio llevar un matafuego con carga vigente y señalización reflectante, como balizas portátiles o triángulos. Estos elementos son fundamentales para tu seguridad y la de los demás en la carretera.

Planificación del Viaje

Infórmate sobre el estado de las rutas y consulta el pronóstico del tiempo antes de salir. Planificar con antelación te ayudará a evitar situaciones de apuro que puedan poner en riesgo tu seguridad.

Asegura un Servicio de Auxilio

Contar con un servicio de asistencia mecánica puede ser un salvavidas en caso de que algo falle. Si necesitas cambiar una rueda, coloca el gato en el lugar adecuado y asegúrate de que todas las tuercas estén bien ajustadas.

Distribución del Equipaje

Evita sobrecargar tu auto y asegúrate de que los objetos estén bien asegurados para no afectar la estabilidad del vehículo. Distribuye el peso de manera equilibrada para un mejor rendimiento.

Preparación del Conductor

El bienestar del conductor es crucial. Descansa adecuadamente antes de emprender el viaje, evita comidas pesadas y planifica pausas cada dos o tres horas para prevenir la fatiga.