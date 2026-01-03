Tercer Año de Milei: ¿De Shock a un Cambio Sostenible?

El año 2026 se presenta como un período crucial para la administración de Javier Milei, donde la estabilización económica podría transformarse en algo más que una mera promesa.

El futuro económico de Argentina está en la cuerda floja, y 2026 se perfila como un año decisivo para el gobierno de Javier Milei. Este «tercer año» de gestión significa la oportunidad de consolidar un cambio significativo, superando las dificultades históricas que han obstaculizado anteriores administraciones.

Un Contexto Favorable pero Desafiante

El gobierno llega a esta etapa con activos que en intentos anteriores de estabilización fueron escasos. Cuenta con respaldo popular, un margen político suficiente y apoyo internacional inédito, principalmente del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, persiste la inquietud sobre la verdadera sustentabilidad de este plan, ya que se requieren dólares propios, leyes firmes y consistencia a largo plazo. Estas piezas aún están en proceso de ensamblaje.

Desafíos Inminentes en el Horizonte

El primer gran reto del año será afrontar el vencimiento de deuda soberana de 4.200 millones de dólares previstos para la próxima semana. Aunque ya están asegurados los fondos para este pago, 2026 acumula una serie de vencimientos relevantes que añaden presión al acceso al financiamiento. El intento del gobierno de regresar al mercado con un nuevo bono en dólares, destinado a evitar que los pagos impacten las reservas, resultó en una acogida tibia y costosa, revelando la falta de confianza en la sostenibilidad del plan.

Las Reformas como Clave del Éxito

Un enfoque político-legislativo será esencial, comenzando con la reforma laboral que se avecina. También son necesarias reformas fiscales, monetarias, tributarias y educativas. Aunque la economía argentina puede experimentar una desinflación a corto plazo, es inviable lograr un crecimiento sostenido sin estos cambios estructurales. Si estas reformas no se implementan de manera efectiva, el prometido «cambio de régimen» podría convertirse únicamente en un relato vacío, incapaz de generar expectativas positivas.

Nuevos Subsidios Energéticos y su Impacto

Recientemente, se introdujo un nuevo esquema de subsidios energéticos que reconfigurará la dinámica de ganadores y perdedores en el ámbito económico. La correcta implementación de este esquema será crucial para mantener el superávit primario. Sin embargo, la historia nos muestra que muchos ajustes fiscales fallan no por su lógica, sino por su aceptación política. La clase media puede volverse intolerante ante costos visibles, erosionando lentamente la capacidad del gobierno para sostener su rumbo.

El Desafío Cambiario y la Acumulación de Reservas

El núcleo de la economía argentina, el frente cambiario y la acumulación de reservas, se presentan como una de las mayores preocupaciones. El Banco Central y el equipo económico proponen que 2026 debería ser el año en que se fortalezcan las reservas y se recupere el acceso a financiamiento. Sin embargo, un enfoque gradual que priorice la estabilidad nominal podría llevar a una nueva crisis de confianza en el mercado.

Una Oportunidad Histórica

Javier Milei se enfrenta al reto de demostrar que lo logrado hasta ahora no es solo un equilibrio temporario, sino el inicio de una administración consistente. Esto implica lograr tasas de inflación controladas, acumular reservas sin sacrificar competitividad, legislar reformas cruciales sin depender de la coyuntura, e incentivar tanto la inversión como el crecimiento. La expectativa es que 2026 podría ser el año que despeje las dudas sobre la viabilidad del gobierno, aunque los riesgos siguen latentes.