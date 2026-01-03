AFA: La batalla judicial entre fútbol y poder

Escándalo Judicial: La Batalla por la Investigación de Sur Finanzas

La decisión de la Cámara Federal de mantener al juez Federico Villena al frente de la causa contra Sur Finanzas SA revela una intensa lucha interna en el sistema judicial, vinculada a intereses políticos y financieros en el ámbito de la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La controversia comenzó cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas, una empresa relacionada con Ariel Vallejo, socio cercano a Tapia. Este expediente, que debía ser asignado por sorteo, desencadenó una serie de maniobras que involucraron a la fiscal Cecilia Incardona, quien intentó adueñarse del caso.

El Enfrentamiento Judicial

La fiscal Incardona argumentó que la denuncia de ARCA estaba conectada a otra causa que llevaba junto al juez Luis Armella. Esta última investiga posibles lavados de dinero y ha llevado a la AFA al centro de la atención mediática. Sin embargo, la Cámara Federal desestimó sus alegaciones, afirmando que la denuncia debió ser procesada con el debido sorteo, algo que no ocurrió como corresponde.

Maniobras Judiciales y Cuestionamientos

El tribunal criticó las acciones de Incardona, describiéndolas como un “desvío procesal” que buscaba justificar su intervención con un “planteo circular y falaz”. Las pruebas de su intento de relacionar la nueva denuncia con otra investigación no estaban justificadas, lo que evidenció intentos de manipulación del procedimiento judicial.

La Lucha por el Control del Expediente

Uno de los aspectos más alarmantes del conflicto es la posibilidad de que se intentara direccionar el caso hacia otro juzgado, un acto prohibido que violaría el principio del juez natural. Villena argumentó que había intereses oscuros en juego, con tácticas de intimidación y desprestigio hacia su figura.

Duplicación de Acciones y Contradicciones

La actuación de Incardona también fue cuestionada por solicitar pruebas en el juzgado de Villena, mientras mantenía actividades idénticas en su propia causa. Esto llevó a preocupaciones de que se buscaba desplazar a Villena del caso, utilizando tácticas engañosas para describir avances en su propia investigación.

Consecuencias y Nuevas Investigaciones

Al final, la Cámara no solo apoyó la gestión de Villena, sino que envió el caso a la Procuración General para evaluar posibles irregularidades por parte de Incardona. Esta decisión pone su accionar bajo un nuevo escrutinio judicial.

Un Caso con Implicaciones Más Amplias

La causa que involucra a Sur Finanzas va más allá de lo judicial, afectando relaciones empresariales y el mundo del fútbol. La Cámara subrayó la importancia de no permitir que las partes involucradas elijan al juez de un caso con tales repercusiones, ya que esto podría crear un precedente peligroso para la independencia judicial.