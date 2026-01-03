Inversiones Clave para tu Perfil: Asegura Ganancias en 2026

¿En qué invertir en 2026? Las mejores opciones para tus finanzas

Con la llegada del nuevo año, es momento de planificar tus inversiones. ¿Sabes qué tipo de activos se adaptan mejor a tu perfil? Descubre las recomendaciones más acertadas para este 2026.

Identificando tu perfil de inversor

El economista Damián Di Pace destaca cuatro categorías de inversores según su tolerancia al riesgo. Cada tipo tiene opciones de inversión adecuadas, ajustadas a sus características y expectativas.

Inversionistas conservadores: los bonos del tesoro

Los bonos del tesoro estadounidense a 10 años, conocidos como «inversión tipo abuelito», ofrecen un rendimiento del 4,1% anual. Esta opción es ideal para aquellos que prefieren una inversión segura y estable, sin preocupaciones excesivas.

Inversores jóvenes: apostar por acciones

Las acciones son vistas como la «inversión tipo adolescente». Su rendimiento puede variar entre un 10 y un 15%, pero requieren un estómago fuerte para sobrellevar caídas. Perfectas para quienes son jóvenes y están dispuestos a asumir riesgos en busca de ganancias.

Los intrépidos: criptomonedas

Por otro lado, están las criptomonedas, que Di Pace denomina «inversión friki». Aquí, el rendimiento es altamente volátil, con posibilidades de ganancias del 300% o pérdidas del 80%. Esta opción es popular entre un público más atrevido y apasionado por la tecnología.

Los aventureros: bonos argentinos

Los bonos argentinos son mencionados como «los reyes del riesgo», con proyecciones de rentabilidad de hasta el 40%. El Bono GD41, por ejemplo, espera un retorno del 9,8%, pero implica cierto nivel de incertidumbre económica. Ideal para inversores audaces.

Las mejores opciones de bonos para este año

Damián Di Pace afirma que tras un año de alta volatilidad, los bonos argentinos cerraron 2025 en una nota positiva, y 2026 promete ser un año interesante, siempre que se mantengan las reformas necesarias y el Banco Central logre acumular reservas.

Bonos con menor riesgo

Para aquellos que buscan seguridad, los bonos de corto plazo más atractivos incluyen:

AL30, Bonar 2030 : Venció en julio de 2030, con un atractivo rendimiento del 12,8% y alta demanda.

: Venció en julio de 2030, con un atractivo rendimiento del 12,8% y alta demanda. BPO C7, Bopreal : Con vencimiento en octubre de 2027, muestra una tasa interna de retorno del 11% y es popular por su rendimiento constante.

: Con vencimiento en octubre de 2027, muestra una tasa interna de retorno del 11% y es popular por su rendimiento constante. BP Y26: Este bono con vencimiento en mayo de 2026 posee una tasa interna de retorno de 8%, conocido por su liquidez.

Bonos a largo plazo: potencial de crecimiento

En el ámbito de los bonos de largo plazo, algunos de los más solicitados incluyen:

GD35, Global 2035 : Tiene una tasa del 12,2% y un potencial de crecimiento del 30% si el riesgo país disminuye.

: Tiene una tasa del 12,2% y un potencial de crecimiento del 30% si el riesgo país disminuye. GD41, Global 2041 : Ofrece un 11,8% de TIR, con prometedoras expectativas de retorno.

: Ofrece un 11,8% de TIR, con prometedoras expectativas de retorno. AL35, Bonar 2035: Diseñado para aquellos con un perfil más agresivo, con una TIR del 12,3%.

Si Argentina logra estabilizar su economía y cumplir con sus compromisos, estos bonos podrían proporcionar rendimientos significativos. Sin embargo, requieren de un perfil de inversor consciente del riesgo.