Explosiones en Caracas: Primeras Imágenes Impactantes

Durante las primeras horas de este sábado, Caracas fue sacudida por múltiples explosiones que generaron incertidumbre y miedo entre sus habitantes. Este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

Los residentes de la capital venezolana reportaron estruendos y el vuelo de aviones, una situación que se ha vuelto alarmante tras las recientes advertencias de la administración estadounidense y la presencia militar en el Caribe.

Detonaciones que Asustan

Varias imágenes compartidas en redes sociales mostraron explosiones en distintas localidades de Caracas. Los testimonios indican que las detonaciones se concentraron en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, así como en la base aérea de La Carlota.

Voces de los Habitantes

Los residentes, en videos grabados desde sus ventanas, expresaron su asombro: “Fuerte Tiuna está explotando”. Mientras tanto, el sonido de los aviones sobrevolando la ciudad intensificaba el miedo entre la población.

Estado de Emergencia en Venezuela

En medio de esta escalada de tensión, el régimen de Nicolás Maduro comunicó un llamado a la movilización popular y declaró el Estado de Emergencia en todo el país, buscando galvanizar una respuesta frente a lo que consideran una amenaza externa.

Movilización de las Fuerzas de Seguridad

Las imágenes en redes sociales también muestran a las fuerzas de seguridad deteniendo a civiles en las calles, generando un clima de angustia tras los ruidos de explosiones en áreas críticas de la ciudad.

Testimonios en Tiempo Real

Los relatos de quienes vivieron las detonaciones son conmovedores. “Estaba dormida y me despierta mi novia, diciéndome que están bombardeando. No veo las explosiones, pero escucho los aviones”, narró Francis Peña, comunicadora de 29 años.

Una pensionada de 67 años, que vive cerca de Fuerte Tiuna, compartió su experiencia: “Las ventanas retumbaron, me refugié en un cuarto sin ventanas”, testimonio que ejemplifica el pánico generalizado en la población.

Reacciones Internacionales

En el ámbito regional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un ataque “con misiles” contra Caracas y pidió una reunión urgente de la OEA y la ONU para discutir lo que considera una agresión militar inaceptable.

Denuncia de Venezuela

El gobierno venezolano no tardó en calificar los hechos como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos, alertando a la comunidad internacional sobre la situación crítica en su territorio.