Venezuela Acusa a EE. UU. tras Explosiones y Aviones Bajo Vuelo en Caracas – Cobertura en Vivo

El gobierno venezolano denuncia un acto de «agresión imperial» por parte de Estados Unidos, tras el presunto mandato de ataques aéreos ordenado por Donald Trump.

Explosiones en Caracas: Un Clamor Internacional

La situación en la capital venezolana se intensificó el sábado por la mañana cuando se escucharon explosiones, ruidos ensordecedores y aviones sobrevolando Caracas. Esta alarmante serie de eventos se produce luego de que se informara que el expresidente estadounidense Donald Trump ordenó un ataque contra el país. El gobierno venezolano confirmó la agresión, mencionando que otras regiones como Miranda, La Guaira y Aragua también habían sido afectadas.

Objetivo de Ataque: Recursos Estratégicos

En un comunicado oficial, las autoridades afirmaron que el único propósito de este ataque era «apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, particularmente su petróleo y minerales». Hicieron un llamado a la comunidad internacional a condenar lo que describieron como una flagrante violación del derecho internacional que pone en riesgo la vida de millones de personas.

Reacciones del Gobierno Venezolano

El presidente Nicolás Maduro rechazó la «agresión militar» de Estados Unidos, instando a todos los sectores sociales y políticos del país a movilizarse y repudiar este ataque. Maduro ha ordenado la implementación de planes de defensa nacional y ha declarado un estado de perturbación externa.

Respuesta de la Comunidad Internacional

El presidente colombiano Gustavo Petro, también se pronunció, afirmando que «en este momento están bombardeando Caracas». Exigió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para establecer la legalidad internacional de lo ocurrido.

Testimonios de Ciudadanos

Residentes en Caracas compartieron su experiencia durante la madrugada. «El suelo tembló. Esto es horrible, escuché explosiones y aviones en la distancia», relató una joven que vive en el área afectada.

Impacto en la Infraestructura

Se reporta que una de las zonas más afectadas, cerca de una base militar importante, quedó sin electricidad, lo que complicó aún más la situación para los ciudadanos.

El Futuro Inmediato de Venezuela

Este ataque se da en un contexto de tensiones crecientes entre Venezuela y Estados Unidos, con la administración Trump bajo presión para tomar medidas contra el régimen de Maduro. Se ha intensificado la concentración militar cerca de las costas venezolanas, y los ataques aéreos han sido una constante en la estrategia del gobierno estadounidense.